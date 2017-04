Aplauden priístas de Nuevo Laredo captura de Tomás Yarrington

* Lejos de perjudicar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus militantes, la captura del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, es un hecho que se...

Por Fernanda Valtierra/Hoy Laredo



NUEVO LAREDO, TAM. – Lejos de perjudicar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus militantes, la captura del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, es un hecho que se debe de celebrar ya que cualquier ex funcionario público que infrinja la ley debe de ser juzqgado como tal, esto fue declarado por el regidor priísta y ex presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Jesús Alejandro Valdez Zermeño.

“Cualquier le persona que infrinja la ley debe juzgarse conforme a derecho, entonces si hay acusaciones directas a Tomás es bueno que haya sido capturado y tenga la oportunidad de enfrentar un proceso”, enfatizó.

Agregó que todos los funcionarios públicos están expuestos a ser juzgados si cometen algún delito o irregularidad, es por eso que cuando se está en un cargo se debe de dirigir con responsabilidad y transparencia.

“Si se hace una irregular todos los funcionarios estamos expuestos a que suceda esto, por eso hay que conducirnos con responsabilidad y transparencia, si manchan la imagen del partido o del gobierno que encabecen, la sociedad no es culpable por haberlos elegido en su momento porque no sabían como iban a actuar, ningún priista se debe sentir lastimado, debe sentirse lastimado quien cometió un delito en este caso Tomás y sus cómplices”, señaló Valdez Zermeño.

Valdez Zermeño indicó que si existieran pruebas que también señalen a los ex gobernadores, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, deberan de ser juzgados por la ley y enfrentar sus responsabilidades.

