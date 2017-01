Apoyos de SEBISOL ahora serán un derecho para quien más lo necesite

*Presentan a Rosalía Saldívar como delegada local en Nuevo Laredo Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Rosalía Saldívar fue presentada como la delegada...

*Presentan a Rosalía Saldívar como delegada local en Nuevo Laredo

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Rosalía Saldívar fue presentada como la delegada local de la Secretaría de Bienestar Social en esta frontera, en donde se anunció una depuración total del padrón de beneficiarios de los apoyos que otorga la dependencia, en el cual incluirán a personas que realmente necesiten la ayuda.

Luis René Cantú Galván, Director General de la Región 1 con sede en Nuevo Laredo, presentó a la nueva funcionaria, de quien dijo, entró en funciones como a partir de 1 de noviembre.

Ambos funcionarios estatales, acudieron a la presidencia municipal, para una visita de cortesía con el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar.

“De visita de cortesía, ponernos a las órdenes del presidente municipal y de toda la administración, anunciarles que habrá cambios en el padrón, se va a depurar y se hará un padrón real, para que los beneficiarios sean para quien en verdad lo necesitan. Queda al frente la señora Rosalía Saldívar, ella es la encargada de la oficina de la delegación local de Bienestar Social, desde el 1 de noviembre ella está con nombramiento y todo”, dijo.

El Director, explicó que ya se han empezado a otorgar algunos apoyos en coordinación del Gobierno Federal, y que, por órdenes del Gobernador, la ayuda que brindará el Gobierno Estatal ya no será un beneficio, sino un derecho.

“Ya hay algunos que fueron en conjunto con Sedesol Federal, como 65 más y empleo temporal, ahora la última semana de enero se darán a conocer los nuevos programas de Gobierno del Estado, los cuales serán corregidos y aumentados, el nuevo padrón ahora no serán beneficiarios, ahora por decreto del señor gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, será un derecho”, afirmó.

Cantú Galván, destacó que ya no se aprobará el padrón desde atrás de un escritorio, sino que será un padrón real, por eso la tardanza.

“Ahorita tuvimos una plática con el Presidente Municipal y la Secretaria de Desarrollo, ellos están haciendo lo propio en depurar el padrón y nosotros tenemos un nuevo padrón en todo el estado, obviamente en la región 1, que es Nuevo Laredo, se están corrigiendo en la situación en la que pedían antes, ahora aquel que tenga un apoyo de algún programa va a ser un derecho, ya no será algo que desde atrás de un escritorio se diga quién si quién no, ahora será quien realmente lo necesita, se tendrá un padrón completamente real y hasta que no lo tenga concluido, el gobernador dará a conocer el nuevo padrón y los nuevos programas de apoyo, por eso se está tardando”, concluyó.