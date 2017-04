Arranca DIF Proyecto Rosa

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- En respuesta a los altos índices de incidencia de cáncer de mama y cérvico-uterino en nuestra ciudad, Adriana...

NUEVO LAREDO, TAM.- En respuesta a los altos índices de incidencia de cáncer de mama y cérvico-uterino en nuestra ciudad, Adriana Herrera Zárate, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia dio arranque al Proyecto Rosa, destinado a fomentar la salud en la mujer.

Durante tres semanas, el programa se llevará a cabo en el estacionamiento del Hospital Oncológico con distintas unidades médicas y talleres de autoexploración, con el objetivo de ofrecer atención y prevención en enfermedades degenerativas.

“En el DIF municipal nos preocupamos por proteger a las familias de Nuevo Laredo, las mujeres son parte esencial de la familias, por eso quiero pedirles que seamos conscientes del importante rol que jugamos en la sociedad y pongan atención y protejan la salud, es una cuestión de vida”, detalló Herrera Zárate.

La campaña que se realiza, gracias al trabajo en conjunto del Sistema DIF municipal, servicios médicos municipales y Secretaría de Salud de Tamaulipas, por lo que se instalaron tres unidades móviles que ofrecerán servicios de mastografía, papanicolaou y consultas médicas de ginecología, completamente gratuito.

Asimismo, se estarán impartiendo pláticas de capacitación para autoexploración mediante una dinámica donde se utiliza un maniquí en el que las mujeres pueden reconocer lesiones benignas y malignas de mama.

“El cáncer es una enfermedad que no respeta edad ni condición social, es una situación muy difícil para sobrellevarla, ahorita estoy en tratamiento y he salido adelante gracias al apoyo de mi familia y amistades, mi consejo es que no dejen nada a la desidia, hay que checarse periódicamente”, comentó Rafaela Ramírez Martínez, diagnosticada hace tres años con cáncer de mama.

La esposa del presidente municipal Enrique Rivas, mencionó que actualmente no se cuenta con un mastógrafo al poniente de la ciudad, el más cercano se ubica en el Hospital General, de ahí la necesidad de desarrollar el Proyecto Rosa en el Hospital Oncológico.

Reveló que cada dos horas muere una mujer mexicana por cáncer cérvico-uterino y todos los días fallecen en promedio 15 mujeres a causa del cáncer de mama, por eso la importancia para concientizar y dar apoyo médico y clínico a las mujeres de esta frontera.

Al arranque de la campaña acudieron Iliana Medina García, secretaria de Bienestar Social; Martín Mireles Garza, director de Salud Municipal; Alfredo Guarneros Carranza,14 regidor y presidente de la Comisión de Salud; Carmenlilia CantuRosas, regidora; Jesús Alberto Limón Rodríguez, subdirector del Hospital Oncológico y Camelia Ovalle Gallardo, coordinadora del programa de Promoción y Atención a la Mujer.

