Aseguran que EU no construirá muro entre los Dos Laredos

*Esta frontera es de las pocas donde no se construirá

Por Pedro Natividad

NUEVO LAREDO, TAM.- “En los Dos Laredos no se construirá ningún muro, el congresista Henry Cuellar, dijo que en el Congreso ya tienen fijo en qué partes va a empezar ya la construcción de este muro, entonces ya los lugares ya están señalados, ya están identificados y en Nuevo Laredo no se va a construir muro, ni valla, ni nada que pueda dividirnos”, así lo afirmó el alcalde Enrique Rivas Cuéllar.

El mandatario, mencionó que el pasado sábado participó en una protesta en la plaza San Agustín de Laredo, Texas, donde se manifestaron en contra de la construcción del muro, después de la protesta tuvieron una reunión en donde el Congresista Henry Cuellar, les dijo que existe la enorme posibilidad que la frontera de los Dos Laredos, sea uno de los únicos lugares donde no se vaya a establecer ningún muro.

“Estuvieron presentes el juez del Condado, Tano Tijerina, estuvo el Congresista Henry Cuéllar, estuvieron algunos activistas de los derechos civiles, participamos de esta protesta, estuvo Wawi Tijerina participando y básicamente, después de la protesta tuvimos una reunión hablando con Henry Cuellar, hay una enorme posibilidad que en esta frontera de los Dos Laredos no haya muro, entonces esto es un gran triunfo para los Dos Laredos, de que aquí no pongan un muro, muy lejos de eso yo he estado promoviendo la fortaleza de la relación de los dos Laredos, que no solo sea en un día, en un abrazo, en una fecha, sino que estamos construyendo agenda común”, afirmó.

Rivas Cuéllar, declaró que en Nuevo Laredo, en Junta de Cabildo, se hizo la petición de crear un Consejo Estratégico Binacional, para abordar temas de la localidad, de impacto y de beneficio para los Dos Laredos, como el tema del Comercio, la migración, la salud, que es de suma importancia para Laredo Texas, de venir a consultar a Nuevo Laredo.

“La protesta es para enviar un mensaje de que somos una sola comunidad que somos ciudades hermanas y que no va haber muros aquí en esta frontera”, concluyó.

