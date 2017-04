Atienden secundarias 80 y 79 tras amenazas de estudiantes

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Carlos Alberto Valdez Rábago, Director del programa IMPACTA, mencionó que han estado llevando programas de prevención de...

NUEVO LAREDO, TAM.- Carlos Alberto Valdez Rábago, Director del programa IMPACTA, mencionó que han estado llevando programas de prevención de bullying, prevención de violencia y sobre todo violencia en la familia, a las secundarias 80 y 79, en donde se encontraron mensajes en los baños, amenazando con realizar una masacre,

“A las escuelas que ponen amenazas en baños, nosotros estamos dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con violencia, ahorita hay dos secundarias en particular que estamos atendiendo de manera muy especial, la 80 y 79, donde se presentaron este tipo de amenazas en lo que son las redes sociales, al llegar ahí tenemos casos especiales que les estamos dando seguimiento de una manera comprometida de que el adolescente tenga un seguimiento psicológico, para que el adolescente no esté, como le llamamos, en una parte de riesgo, de que si no lo atendemos a tiempo se nos vaya salir de control”, dijo.

Valdez Rabago, estas conductas en los jóvenes, aparte de aprenderlas en la casa o en la calle, también han sido aprendidas en la televisión donde transmiten programas más fuertes, con más violencia, y los modelos o actrices, los adolescentes los ven como héroes.

“Afortunadamente han quedado así en puras amenazas, no se ha llegado a ejecutar algún tipo de acción lamentable, destructiva, dolorosa dentro de lo que son estas amenazas en redes sociales, afortunadamente también como instituto hemos entrado a estas escuelas donde se han estado replicando estas amenazas, sabemos que es un patrón de imitación, es un patrón de una conducta del adolescente que al ver que se tiene un impacto fuerte en redes sociales, recuerden que el adolescente lo que busca es llamar la atención en redes sociales, lo que buscan son likes”, concluyó.

