Brigada de alta especialidad cumplió con expectativas de pacientes

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- De gran beneficio para los asistentes, fueron las consultas de segundo nivel de la brigada médica de alta...

Agencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- De gran beneficio para los asistentes, fueron las consultas de segundo nivel de la brigada médica de alta especialidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Los Especialistas.

Paula Estrada Esquivel, de 42 años de edad, acudió a la brigada para consultar con el traumatólogo, por un problema en la columna, “y aprovechando pasé a cirugía plástica por otro problema de salud que traigo, así que me ahorré una importante cantidad de dinero”.

Además de las consultas especializadas, los pacientes recibieron medicamento de patente, en algunos casos se les apoya con los estudios de laboratorio requeridos por los médicos y se analizan cuáles casos serán sometidos a cirugía gratuitamente.

“El traumatólogo me dijo que el tratamiento que estaba tomando no era el correcto, pero ya me asignó uno diferente; el medicamento de osteoporosis es muy caro, y aquí me lo dieron”, dijo por su parte Aurelia Lozano, tras agradecer a la señora Adriana Herrera Zárate, presidenta del Sistema DIF Municipal.

La población coincidió que son pocas ocasiones que pueden solventar los gastos médicos de segundo nivel, por lo que la Brigada de Atención Especializada les fue de mucha ayuda económica.

Don Eleuterio Hernández, de 54 años mencionó que acudió a la brigada para consulta con el urólogo, pues en su familia hay antecedentes de cáncer, “me tienen que revisar cada 6 meses y ahorita me siento contento porque pude venir a ver al urólogo, pues no tenía el dinero para cita médica por fuera, es una gran ayuda para quienes no contamos con lo recursos para pagar un médico o una cirugía”.

La brigada concluyó hasta que fue atendido el último paciente, en total fueron mil 168 consultas médicas, ya que algunas personas aprovecharon para consultar dos o más médicos.

“Estamos hablando que son especialistas más vanguardistas en cuanto al tema de cada especialidad, y quien me atendió fue muy acertado en todo, ¡yo estoy encantada y muy agradecida!”, comentó la señora Delia Romero, antes de retirarse.

Me gusta: Me gusta Cargando...