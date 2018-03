CESAME y UNEVIG valoran a madre del menor rescatado el pasado viernes

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Luego de que el pasado viernes la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia...

NUEVO LAREDO, TAM.- Luego de que el pasado viernes la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia De Género (UNEVIG) rescató a un menor que estaba encadenado y en condiciones deplorables en la colonia Colinas de Sur, ahora se encuentra en valoración por parte del Centro de Salud Mental (CESAME), quien del mismo modo analizará el estado mental de la madre.

El Procurador de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF Nuevo Laredo, Sergio Octavio García, señaló que durante el rescate del joven de 17 años el personal de UNEVIG se percató que tenía un padecimiento mental, por lo que fue llevado hasta el CESAME, sin embargo la progenitora del menor aparentemente también presenta un problema de salud mental.

“Nos encontramos con que el menor de edad enfermo, ignorando si se trataba de esquizofrenia o bipolaridad por lo que fue enviado al hospital psiquiátrico. Al poco tiempo aparece la señora “Violeta”, madre del menor, quien refiere que debido a que ella trabajaba y no tenía con quien dejarlo prefería amarrarlo. Ella me lo dijo de manera muy natural, y lo que me llama la atención es eso, en el sentido que ella cree no haber hecho algo malo por lo que también está siendo valorada”, comentó el Procurador.

Aseguró que dependiendo los resultados se sabrá el camino legal que se tomará en contra de la madre, así como quién se quedará a cargo del menor, ya que la abuela materna no puede cuidarlo.

El caso continúa en valoración jurídica por parte del personal del Sistema DIF en conjunto con UNEVIG y personal psiquiátrico.

