Clausuran empresa procesadora de pollo por arrojar desechos al drenaje

*Se dedica a elabora pasta de pollo y desechaba la grasa, sangre y agua contaminada al drenaje públicoAgencia Hoy LaredoNUEVO LAREDO, TAM.- Las autoridades ahora analizan las sanciones económicas a las que se hará merecedora Ampasa Productos Alimentarios, por violaciones a varios reglamentosPersonal de Ecología y Medio Ambiente, Comisión Municipal de Agua y Alcantarillado, Desarrollo Urbano, Protección Civil y Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) se apersonaron en la empresa domiciliada en el kilómetro 13 de la carretera Nacional para realizar las inspecciones de rigor.La empresa Ampasa Productos Alimentarios fue clausurada temporalmente por no cumplir con el tratamiento de desechos, los arrojaba al drenaje público y terminaron brotando en los registro de particulares poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la colonia Granja Regina.COMAPA aplicó la primera medida al detectar desechos sin tratar en las alcantarillas públicas y clausuró la descarga, inspectores de Desarrollo Urbano solicitaron el permiso de uso de suelo y no fue mostrado por la empresa por lo que fueron suspendidas sus actividades cinco días mientras las dependencias analizan las multas que aplicarán.El regidor Manuel Canales Bermea, comentó que hace dos meses se sancionó a la empresa Ampasa Productos Alimentarios que elabora pasta de pollo por desechar grasa, sangre y agua contaminada al drenaje público, dijo que se le hizo la observación de tratar los desechos antes de arrojarlos a registro, sin embargo, no cumplió.Fue multada por la Dirección de Medio Ambiente con 7 mil 500 pesos en base al artículo 4, fracción II del reglamento de Protección al Ambiente que indica que cualquier empresa que ponga en riesgo la salud pública debe ser sancionada; en este caso por arrojar grasa animal a la red sanitaria pública.

Por parte de COMAPA fueron tres multas aplicadas hace dos meses, de 3 mil a 5 mil pesos cada una por violar la Ley de Agua del Estado de Tamaulipas, ninguna sanción pagó.

Canales Escamilla finalmente comentó, que en cuatro días se analizarán las sanciones de esta última verificación a la empresa, y deberá cumplir con el tratamiento de los desechos.