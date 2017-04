Concientizarán a menores sobre embarazos no deseados

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Con la intención de concientizar a los menores en prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, el...

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la intención de concientizar a los menores en prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia mediante el programa Atención a Jóvenes iniciará pláticas en escuelas secundarias de la localidad.

José Alberto García, encargado del programa comentó que actualmente existe un problema grave de bebés no deseados por personas de corta edad, por lo que se busca concientizar a los jóvenes para que aprendan a tomar buenas decisiones

“Queremos que los alumnos comprendan la problemática y los riesgos que implica tener un hijo sin estar preparados, aparte de impartirles una plática, realizamos una dinámica para hacer más llamativas las reuniones, que les llegue mejor el mensaje”, expresó.

Agregó que para las sesiones se cuenta con unos bebés virtuales demostrativos que simulan un hijo de persona alcohólica, drogadicta, uno más con síndrome de bebé sacudido, y unos chalecos simuladores de embarazos con los que interactúan los jóvenes.

Los bebés contienen sensores que simulan llanto por hambre o sueño, así como cuando se alejan de él a varios metros de distancia.

Comentó que entre otros temas se abordan los objetivos que ellos tengan en la vida y como no se lograrán al presentar un embarazo a corta edad.

Señaló que el programa de Atención a jóvenes considera cuatro vertientes principales; prevención de adicciones, atención a riesgos sociales, atención a madres adolescentes y prevención de madres adolescentes.

“Nos damos a la tarea de visitar secundarias, abordamos temas como prevención de adicciones, uso adecuado de redes sociales promoviendo la sana convivencia escolar para combatir el bullying que son actualmente problemas que se presentan en las escuelas”, detalló.

García agregó que los jóvenes están aceptando de muy buena forma las pláticas, pero también realizan acercamiento con los padres para cerrar el círculo y dar un apoyo integral para todos los integrantes de la familia.

Recalcó que actualmente trabajan en un programa en conjunto con Seguridad Pública para abordar dichos temas y tentativamente comenzarán con la Secundaria 4, Secundaria 32, Secundaría 13 y Secundaría 69.

Para finalizar, invitó a las escuelas que deseen impartir este tipo de mensajes a los alumnos, para que manden una solicitud al Sistema DIF Nuevo Laredo y lleven a cabo estas dinámicas que se desarrollan en un mismo día.

