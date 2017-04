Confirman tres casos de dengue en Nuevo Laredo

* Un total de tres casos de dengue clásico fueron confirmados por el Sector Salud de Tamaulipas en la frontera de Nuevo Laredo en...

Por Fernanda Valtierra/Hoy Laredo



NUEVO LAREDO, TAM.- Un total de tres casos de dengue clásico fueron confirmados por el Sector Salud de Tamaulipas en la frontera de Nuevo Laredo en lo que va del año, esto lo informó Gregorio Ortegón Martínez, Coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 5.

Señaló que además mandaron 21 muestras de casos sospechosos a Ciudad Victoria, los cuales aun no han sido descartados o confirmados.

“Tenemos tres casos positivos de dengue, 21 sospechosos que no han sido dados el resultados por eso es que estamos haciendo acciones que ojala que sean menos casos que el año pasado, el año pasado cerramos con 22 casos positivos a dengue, no chikungunya, no zika por eso es importante hacer las acciones preventivas en cuanto a promoción de la salud el saneamiento básico es importante” explicó.

Ortegón Martínez recalcó que este padecimiento esta en disminución ya que en comparación con los cuatro primeros meses del año 2016 se registraron más de siete casos de dengue clásico, virus transmitido por el mosquito “Aedes Aegipty”.



“El año pasado cerramos con menos casos que el anterior donde tuvimos más de 37 casos, el año pasado fueron 31, y ahorita en lo que va del año llevamos tres que son pocos en comparación del año pasado que tuvimos en los principios de año que tuvimos más de siete casos en comparación al año pasado en lo que llevamos a ahorita en esta fecha” indicó el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 5.

Señaló que una de las principales causas por las cuales ha disminuido este padecimiciento es porque la población ha mantenido sus patios limpios, tirado adecuadamente llantas viejas, botellas y recipientes con agua para evitar que se conviertan en criaderos de larvas del mosco

Añadió “el uso de abate que hemos repartido, repartimos mucho abate, tuvimos un programa muy bueno, con muchos resultados donde a todas las maquiladoras se les dio suficiente abate para que les dieran a todos sus empleados, previo una platica de como se utiliza este larvicida que es lo que nos va ayudar a que no se produzca este zancudo”.

