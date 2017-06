Culminan más de 100 profesionistas curso de actualización en la AAANLD

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Más de 100 profesionistas entre los que destacan trabajadores de Agencias Aduanales de Nuevo Laredo y estudiantes de...

NUEVO LAREDO, TAM.- Más de 100 profesionistas entre los que destacan trabajadores de Agencias Aduanales de Nuevo Laredo y estudiantes de Comercio Internacional, concluyeron con éxito el curso especial sobre “Llenado de Pedimentos” que impartió personal de la Asociación con el objetivo de actualizar a la comunidad de la ciudad.

Los asistentes expresaron su satisfacción de incluir este curso dentro de su currículum profesional y acrecentar su acervo de conocimientos, ya que la ley aduanera presenta constantes cambios y actualizaciones en la actualidad.

“Me pareció muy bien, adquirí muchos conocimientos que me ayudarán en el futuro, temas que aún no he visto en mis estudios pero que los veré más adelante, el personal de la Asociación está muy preparado” expresó Brenda Castillo, estudiante de Comercio Internacional.

Por su parte el presidente del organismo A.A. Edgardo Pedraza Quintanilla se pronunció a favor de que la comunidad acuda a la Asociación, ya que es una plataforma de nuevos conocimientos, constantes actualizaciones e impulsor de la competitividad de estudiantes y profesionistas de esta región.

El curso de “Llenado de Pedimentos” congregó a profesionistas del ámbito aduanero local dentro del Centro de Capacitación “Leopoldo Garza Benavides”, donde día con día, personal del organismo les brindaba atención personalizada en este rubro.

Este miércoles 28 y jueves 29 de junio la Asociación de Agentes Aduanales invita nuevamente a la comunidad al Curso de “Operaciones Especiales Aduaneras”, el cual también será impartido por el personal del organismo.

