Desinterés por inscribir a niños en el kinder

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- El Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), anunció que ha habido poco interés de los padres de familia de inscribir a sus hijos en preescolar, al grado que solo registra el 50 por ciento de la matrícula total que esperan.

Aurelio Uvalle Gallardo, Jefe del departamento, dijo desconocer los motivos por lo cual no han inscrito a sus hijos, por lo que hizo el llamado para que acudan a estos centros escolares.

“Hago la invitación a las madres de familia que tienen alumnos en edad de preescolar, que asistan a inscribirlos a los jardines de niños, todavía tenemos muchos espacios, no se cual sean los motivos que algunas no los han inscrito, inscríbanlos, no se va a pagar ninguna cuota, no se va a pagar absolutamente nada”, dijo.

El profesor, aseguró que son muy pocos los alumnos que han ido a inscribir, insistiendo en llevarlos, pues es importante para saber el equipo e infraestructura que se requerirá para darles un lugar a todos.

“Es importante que en preescolar tengamos ya inscritos a nuestros alumnos,

estamos hablando que tenemos muchos espacios, llevaríamos al menos un 50 por ciento de la inscripción esperada en preescolar”, aclaró.

Uvalle, confirmó que las inscripciones aún continúan en todos los niveles educativos, misma que concluye el día 15 de este mes.

“Todavía estamos trabajando en eso, es hasta el 15 de febrero, lo vemos en forma normal, hay inscripciones para todos los alumnos en educación básica, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria”. concluyó.