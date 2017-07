Despejan dudas del proyecto carretero Km. 26 a La Gloria

*El presidente municipal, Enrique Rivas expresó que este tema ha cobrado gran interés en la ciudadanía .Agencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el concesionario de la nueva carretera, representantes de la Asociación de Agentes Aduanales e Iniciativa Privada, se reunieron este martes con integrantes del Cabildo para presentar el proyecto del tramo carretero del kilómetro 26 a La Gloria.

El presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar mencionó que el motivo de esta reunión fue obtener mayor información y despejar dudas respecto a la obra.

“Creo que fue muy fructífero, cumplió su objetivo este encuentro, se hicieron cuestionamientos directos a los funcionarios federales con respecto a cómo va a funcionar, qué opciones vamos a tener y se despejaron las dudas sobre la carretera libre”, comentó el alcalde.

Refirió que es importante conocer a bien el plan de obra de la carretera, ver las distintas aristas para retransmitir la información y responder a los cuestionamientos de la ciudadanía.

Regidores hicieron preguntas, despejaron dudas y manifestaron que Nuevo Laredo debe ponerse acorde a las exigencias internacionales que norman en la actualidad. Si la ciudad quiere continuar siendo la Capital Aduanera de América, no se pueden cruzar de brazos.

Modernizar la carretera es una necesidad debido al aumento del flujo vehicular anual, por lo que la ciudad debe prepararse y no esperar a que el tráfico sobrepase la capacidad que tiene el camino actual.

Los caminos y carreteras se clasifican como tipo A, B, C y D. El tipo A corresponde a una autopista con los más altos estándares de seguridad y calidad. Los niveles van disminuyendo hasta la clase D que comprende un camino rural. La numeración indica la cantidad de carriles.

Actualmente, el tramo carretero es de tipo C2, no cuenta con buenos estándares de calidad y seguridad. Se construirá una nueva carretera libre tipo A2, la que tendrá mayor calidad y será más segura, es decir, se tratará de una autopista libre y el concesionario está obligado a brindarle mantenimiento.

Se construirá una autopista de cuota en este mismo tramo con material de concreto hidráulico que tendrá una duración de 30 años. Se hizo un cálculo aproximado de 84 pesos que se pagarían por circular estos 50 kilómetros, con la opción de usar la autopista libre hasta La Gloria.

“Esto ha cobrado gran interés en la ciudadanía, y no para aquí, van a continuar las reuniones con el personal de SCT y el concesionario, se ha solicitado hacer una presentación visual del proyecto con simuladores, que permitan ver las ventajas para tener un pleno conocimiento de la obra”, dijo Rivas Cuéllar.

El edil fue claro al manifestar que existe la posibilidad de que se venga abajo el proyecto si los neolaredenses no se ponen de acuerdo para que se realice la carretera, ya que no hay obligatoriedad por parte del Gobierno Federal, ni del concesionario.

“El riesgo que existe, es que el concesionario, como ya cuenta con la autorización del proyecto, pudiera optar por hacerlo en el tramo de La Gloria a Colombia, para dar cauce a un recurso y una autorización que ya tiene, lo que favorecerá y mejorará el flujo vehicular en ese tramo carretero de Nuevo León, y, provocaría que disminuyeran las participaciones para Nuevo Laredo”, explicó el munícipe.

En este evento estuvieron presentes, el alcalde Enrique Rivas, Yahleel Abdala Carmona, diputada federal; Eduardo Rodríguez Ampudia, director general adjunto de Formulación de Proyectos de SCT; Alejandro Rescala, de la Dirección de Desarrollo Carretero de SCT y José Luis Salmones, representante del concesionario; Gabriel Martín Urzaiz, representante de la Asociación de Agentes Aduanales e integrantes del Cabildo.