Disfrutan neolaredenses del rugido de más de 800 motos

NUEVO LAREDO, TAM.- Más de 800 motociclistas procedentes de diversas partes del país así como de Estados Unidos, se reunieron en Nuevo Laredo para participar en el ‘4° ALTERAFEST’ que se realizó en la Explanada Independencia.

El evento coordinado por la Dirección de Turismo Municipal y el grupo de motociclistas ‘Alterados’, reunió a cientos de familias que desde las 4 de la tarde del sábado disfrutaron de un show artístico por el cuarto aniversario del Club de Bikers.

Los motociclistas procedentes de la ciudad de México y de estados como, Yucatán, Querétaro, Guadalajara, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, así como de ciudades de Texas, como Dallas, Houston y San Antonio; realizaron un desfile sobre dos ruedas que partió de la Explanada Independencia para ‘rodar’ por las principales vialidades de Nuevo Laredo.

“Yo vengo de Monterrey, he venido a eventos anteriores y siempre ha sido excelente. La gente me atiende bien, las autoridades; hay mucha seguridad aquí. Yo me vine en moto en carretera y todo muy tranquilo, no dudaría en volver a esta ciudad” dijo el presidente nacional del Club Ovejas Negras, José Luis, mejor conocido como el inglés.

La directora de Comercio y Turismo, Hilda Quiroga, manifestó que con este evento, apoyado por el gobierno municipal, se incrementó la ocupación hotelera en Nuevo Laredo, además de generar una gran derrama económica en diversos comercios y servicios, con la llegada de los motociclistas.

“Tenemos la visita de muchos motociclistas del interior del país y de Estados Unidos, las familias disfrutaron el evento y hay mucha derrama económica. Desde antier llegaron los motociclistas y ha beneficiado a hoteleros, restauranteros y demás comercios”, mencionó Quiroga.

En este evento participó la Confederación Internacional de Motociclistas y Policías de la Federal de Caminos, quienes realizaron una demostración acrobática en motos Harley Davidson, que incluyeron pirámides, saltos mortales y la casa en llamas.

