El 5% de 14 mil familias tiene una persona con cáncer

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- De 14 mil familias encuestadas en materia de salud, el 5 por ciento cuenta con una persona con cáncer, principalmente mujer, así lo informo el regidor y presidente de la Comisión de Salud, Alfredo Guarneros, quien afirmó que desde la primera semana de la administración se crearon cuadrillas encuestandoras para tener una radiografía o un diagnostico de la ciudad.

El regidor señaló que en estas encuestan han salido un sin fin de casos, pero una de ellas es el cáncer, por tal motivo la Secretaría de Salud de Estado, El Sistema DIF y el gobierno municipal llevan varios tipos de programas dirigidos específicamente para las mujeres.

“Los números que nos arroja es que el 5 por ciento de las 14 mil casas, hay una persona con Cáncer, así lo manejamos, ahí casa que viven dos o tres y en otras hasta 8 o 10 personas, entonces tomando en cuenta ese 5 por ciento considerable de 14 mil, una gran cantidad es el cáncer de la mujer que no se detecta a tiempo”, afirmó.

El edil, aseguró que la finalidad de estas encuestas es para saber si existe algún enfermo, o si alguien estuvo enfermo o si están en algún tratamiento, para saber cual es la principal problemáticas y lanzar programas específicos de salud.

“El mes de octubre es el mes del cáncer de mama, pero necesitamos ponerle mucha especifica atención a este problema, hay que hacer una vez al mes o una vez cada dos meses, no es una vez al año, es cada dos meses o cada mes, para estarse checando, la mujer auto explorando, conocer su cuerpo, para saber qué es lo que no debemos de tener, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres también, porque también les da el cáncer de mama y creerme si le preguntas a 10 personas, las 10 te vamos a decir que no saben auto explorarse”, concluyó.

