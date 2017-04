El Hospital General se está quedando chico

*Urgen más instalaciones y más personal Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Debido a la gran población de afiliados al Seguro Popular, el...

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Debido a la gran población de afiliados al Seguro Popular, el Hospital General ya se ha convertido un hospital pequeño, por la falta de espacios y además por la falta de personal.

El director del Hospital General, David Gómez Ramírez, dijo que es debido a que la población ha crecido mucho, aparte de que ya tiene 25 años en funcionamiento, que se necesita un hospital más grande, además se le está dando atención a todos los paisanos que llegan aunque no estén registrados al Seguro Popular y también a los extranjeros como hondureños, cubanos, guatemaltecos, etc.

“El hospital ya nos queda chico, lo hemos dicho pero damos el servicio y lo estamos sacando adelante con lo que tenemos, sí hay requerimiento de personal, no cumplimos con todo lo que necesitamos de personal, es gente que ya se está jubilando, hemos solicitado reemplazos, la plantilla del hospital somos en total casi 670 personas“, dijo.

El doctor, señalo que la falta de personal es en casi todas las áreas, faltando doctores, internistas, ginecólogos, reiterando que se tiene la necesidad de mayor espacio, mayor personal o recursos humanos para dar la atención que Nuevo Laredo necesita.

Gómez Ramírez, ratificó que por el momento no habrá cambios de personal, pues su compromiso es que en los primeros tres meses no habrá cambios en ninguna área, y si todo funciona como debe ser tampoco habrá cambios, pues la idea es que el hospital este funcionando normalmente.

“En cuanto a quejas, acuérdense no nada más yo, están los jefes de área, los doctores, aparte el subdirector y administrativos, a lo mejor puede pasar algo que se resuelve en una forma sencilla que no pase a mayores, pero si hay algo que no se atienda como que llegue la gente diciendo que no atienden a su pariente que está tirado afuera es muy difícil, si han ido al área de urgencias, sabrán que es donde se atiende de inmediato”, concluyó.

