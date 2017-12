En marcha operativo ‘Tu Aguinaldo Seguro’

*Secretaría de Seguridad Pública, redobló la vigilancia en sectores donde se encuentra el mayor número de instituciones bancarias, así como en otros puntos de...

Agencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la finalidad de prevenir robo a personas en esta temporada decembrina, Secretaría de Seguridad Pública realiza el operativo ‘Tu Aguinaldo Seguro’, que implementa en coordinación con Policía Estatal y Policía Federal Preventiva.

Con la entrega de aguinaldos y demás prestaciones económicas que los patrones realizan a sus trabajadores, los asaltos están a la orden del día, por ello, elementos de seguridad y guardia municipal realizan rondines en bancos, supermercados y otros puntos de la ciudad, informó José Guadalupe Torres Castillo, secretario de la dependencia.

Esta actividad consiste en redoblar la vigilancia especialmente en el sector Centro, donde se encuentran la mayor parte de las instituciones bancarias, aunado a esto, se creó una campaña en los medios de comunicación para hacer algunas recomendaciones básicas a la ciudadanía.

“Como todos los años, trabajamos coordinadamente con las autoridades federales y estatales. Nos organizamos para garantizar que ningún ciudadano de Nuevo Laredo se vea asaltado o despojado de su dinero que con tanto esfuerzo logró en todo el año”, expresó el funcionario.

Recomendó no confiar la contraseña de la cuenta a ninguna persona extraña, no acudir a los cajeros automáticos a altas horas de la noche. Si es posible, utilizar los establecidos dentro de las tiendas de autoservicios y no contar el dinero a la vista de todos.

Agregó que en los establecimientos donde hay cajeros automáticos, se están colocando anuncios con recomendaciones importantes para prevenir asaltos, al igual solicitó que si el ciudadano observa a personas con un comportamiento extraño, lo reporten ante la institución bancaria o a las autoridades competentes al número 911.

