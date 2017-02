En Nuevo Laredo no hubo cierre de gasolinas

*Confirma Rivas que algunas ya están regresando el precio a los 13 pesos Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Mientras que en el...

*Confirma Rivas que algunas ya están regresando el precio a los 13 pesos

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Mientras que en el resto de la frontera se llevó a cabo el cierre de gasolineras en protesta por el aumento a las gasolinas, en Nuevo Laredo, los gasolineros optaron por mantenerlas abiertas y una gran mayoría regresaron a dar el subsidio para beneficio de los ciudadanos.

Enrique Rivas Cuéllar, presidente municipal, confirmó que, con diálogo, se logró que no se vieran perjudicados los neolaredenses.

“Había la posibilidad que, en esta semana, en toda la frontera norte cerraran todas las gasolineras como una muestra señal de presión a Pemex, a Hacienda, a la autoridad federal, sin embargo, hemos estado a través del diálogo, del consenso, no solamente haber logrado que no cierren las gasolineras, si no que regresen, porque ya muchas gasolineras estaban elevando a los 16 pesos la venta de litro de gasolina y ahora se están regresando a los 13 pesos”, dijo.

El mandatario, aclaró que es un trabajo en conjunto que realizan concesionarios, Municipios y la diputada federal, quienes buscan no lastimar el patrimonio de las familias.

“Es parte de la gestión, el trabajo en equipo que estamos haciendo, los concesionarios, la diputada federal Yahleel Abdala, y todo los que podemos gestionar para poder mejorar las condiciones, para que la gasolina no vuelva a subir, esa es una de las presiones del reclamo, para que no estar lesionando más el patrimonio de las familias”, afirmó.

Rivas, aseguró que está del lado de las familias neolaredenses, y criticó que se hayan dado muchos aumentos y que el salario siga igual.

“El salario no ha incrementado, pero vemos que empezamos un año con devaluaciones, con incremento en la gasolina y nosotros estamos del lado de las familias de Nuevo Laredo, generando empleos, trabajando muy duro y sobre todo que no haya una afectación de más incrementos, y algo peor que cierren las gasolineras”, concluyó.