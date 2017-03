En septiembre entraría nueva aerolinea

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- A más tardar en septiembre se estaría concretando el proyecto de contar con una nueva aerolínea para...

NUEVO LAREDO, TAM.- A más tardar en septiembre se estaría concretando el proyecto de contar con una nueva aerolínea para poder viajar de Nuevo Laredo a Ciudad Victoria y Ciudad Madero.

El Secretario de Desarrollo Económico, Javier Solís Morales, dijo que aún se está platicando y analizando con las aerolíneas porque están pidiendo mucho dinero en cuanto a la inversión, además de pedir al municipio que corra con todos los riesgos durante los primeros tres meses.

“Nos piden que corramos el riesgo, asegurar un buen porcentaje de ocupación, de ventas de asientos, en un aeronave donde pueden volar 50 gentes, entonces ahí es parte de la negociación, más que están pidiendo que nosotros corramos con todo el riesgo los primeros tres meses, lo cual se nos hace bastantemente pesado, tenemos la intención de tener algo en septiembre, no lo veo fácil, porque si están pidiendo mucho dinero a las ciudades en cuanto a la inversión, pero definitivamente si no son ellos, serán otros no vamos a quitar el dedo del renglón”, afirmó.

El funcionario explicó que el costo del vuelo sería de 1,400 a 1,500 pesos a Ciudad Victoria y de 2,400 a 2,500 a Ciudad Madero y que el riesgo es asegurar los boletos.

“Son jets que en corto tiempo estarías en tu destino, que si vale la pena, pero definitivamente lo que se debe hacer es negociar mejor, compartir el riesgo con la aerolínea, en cuanto a lo económico, y por otro lado ver el interés de las ciudades que van a estar involucradas, porque el plan de municipio es extender el vuelo de Ciudad Madero hasta Veracruz, considerando que hay mucha gente de Veracruz aquí en Nuevo Laredo que se vería beneficiada con este vuelo, como fines de semana largos, puentes, muy bien pudieran ir y venir con toda tranquilidad a Veracruz, y más con un precio accesible”, destacó.

“Estamos platicando ahorita con dos aerolíneas una es la TAR que ya se comento en algunos medios, se está platicando con ellos, verdaderamente seria una inversión considerable, debemos ser muy cautelosos junto con las otras ciudades, porque como es una ruta completamente nueva siempre el riesgo es mayor, la aerolínea tampoco quiere correr muchos riesgos, y la otra aerolínea ya en el pasado ha dado servicio a Ciudad Victoria, estamos con ellos también platicando, con la intención de poder acercar más a Nuevo Laredo a la capital del Estado y a Ciudad Madero Tamaulipas”, concluyó.