En unidad con Imelda Sanmiguel: Rivas

NUEVO LAREDO, TAM.- “Imelda Sanmiguel, es una panista que conoce, que ha vivido y a sufrido las malas y a disfrutado de las buenas, de los buenos tiempos, de los tiempos de triunfo, pero cuando el entorno era adverso siempre ha estado aquí, sabe lo que es el PAN, tiene un gran maestro en su casa que es el contador Arturo Sanmiguel y eso pues obviamente le da ese valor agregado de la persona que puede ser la dirigente de Acción Nacional”, dijo el alcalde Enrique Rivas

El alcalde Enrique Rivas Cuéllar, recalco que Imelda tiene una tarea difícil, porque viene un proceso de elecciones en el 2018, en donde se elegirán presidentes municipales, diputados federales, senadores y al presidente de la república, por lo cual tiene la fuerza, tiene el ímpetu, la energía y el coraje por acción nacional, para estar como dirigente local de acción nacional aquí en Nuevo Laredo.

“Imelda Sanmiguel, está dándole cumplimiento a una convocatoria que previamente fue publicada y que sus aspiraciones legitimas para dirigir a nuestro partido en una tarea que no está nada fácil, ella ha levantado la voz, es una panista no de ahorita, no de a partir de esta administración, tiene una trayectoria importante dentro del PAN, por su familia y por la participación que ella ha tenido dentro de las actividades propias del partido”, señalo.

Rivas Cuéllar, dijo que no es una imposición de él, que se viene trabajando siempre por la unidad del partido y que Imelda le ha externado su deseo de salir adelante.

“Ha hecho su trabajo también en el consenso con todos los grupos y con todas las distinguidas personalidades que conforman el PAN, son más de 700 miembros activos, ella ha estado haciendo lo propio operando, trabajando, consultando, para tener lo que ves aquí el apoyo de la mayoría, yo estoy a un lado apoyándola como panista”, concluyo.