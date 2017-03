Escogerá Municipio empresa que triture y se lleva las llantas usadas

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Por fin se le dará solución a la gran problemática del acumulamiento de más de 800 mil...

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Por fin se le dará solución a la gran problemática del acumulamiento de más de 800 mil llantas usadas, que se tienen amontonadas y representan un foco de infección.

Rafael Tawil Rizo, regidor y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que ya se tienen dos empresas, de donde escogeran una, una local y otra de Monterrey, para triturar y llevárselas del lugar.

“En el tema de la llantas, estamos viendo a dos empresas, una local y una de Monterrey, el compromiso es que en la próxima junta de comisión ya tengamos listo y escogido a una de las empresas, este mismo año pensamos ya darle solución al tema de las llantas que son cerca de 800 mil que están ahí, que es un foco de infección y de peligro, porque ustedes saben que los incendios con llantas son muy difíciles de contener, ya tuvimos una hace 4 años y estamos en ese tema, les vamos a tener noticias buenas muy pronto”, dijo.

El regidor mencionó que se recolectan más de 20 mil llantas al mes y el objetivo es llevárselas al centro de acopio donde serán destruidas para después trasladárlas a San Luis Potosí, sin ningún costo para el Municipio.

“Las condiciones de seguridad del centro de acopio no se tienen, no existen, es un lugar inseguro, es un peligro latente que tenemos todos los días, es algo que vamos atacar finalmente después de muchos años, son 800 mil llantas más o menos y se sigue acumulando, no se para, son 20 mil llantas promedio al mes que se siguen recibiendo”, afirmó.

Tawil, finalizó declarando que el tema de las llantas afecta considerablemente al medio ambiente, son focos de infección, no se tuvo un invierno como en años pasados, no hizo mucho frío, ahora se espera un verano bastante fuerte y el centro acopio será un lugar ideal para la reproducción del zancudo.

Me gusta: Me gusta Cargando...