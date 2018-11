Este jueves queda establecido el carril para fronterizos en Puente 2

*Será una vía exclusiva para ciudadanos que no requieran tramitar permiso para viajar ni revisión de equipaje, dijo Rodolfo Garza, director de Gobierno HOY...

*Será una vía exclusiva para ciudadanos que no requieran tramitar permiso para viajar ni revisión de equipaje, dijo Rodolfo Garza, director de Gobierno

HOY LAREDO

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el objetivo de agilizar el cruce vehicular hacia Laredo, Texas durante la temporada vacacional que se aproxima, a partir de este jueves queda establecido el carril de “No Trámites” exclusivo para residentes fronterizos en el Puente Internacional número 2.

El director de Gobierno, Rodolfo Garza Benavides, mencionó que esta acción se implementa en coordinación con autoridades de CBP,Banjercito y CAPUFE; por lo que el carril estará delimitado hasta las casetas de revisión del lado americano.

“En este carril de no trámites, no se realizarán cancelaciones de permisos vehiculares, es exclusivo para ciudadanos que no requieran tramitar permiso para viajar ni revisión de equipaje “, explicó Garza Benavides.

Para acceder al carril destinado para los residentes fronterizos, los automovilistas deberán ingresar por la calle Nicolás Bravo y por el carril izquierdo tomar la curva que se ubica antes de la 20 de Noviembre para así llegar al Puente Internacional II, donde estará delimitado todo el carril hasta desembocar en tres casetas de migración de Estados Unidos.

Se contempla que en los siguientes días las filas incrementen en este cruce fronterizo, por lo que se contará con agentes de tránsito en el lugar a fin de orientar a los automovilistas.

Me gusta: Me gusta Cargando...