Expone Enrique Rivas propuesta “Mujer Total”

Agencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Enrique Rivas expuso ante más de mil mujeres, su propuesta de gobierno “Centros de Desarrollo Mujer Total”, la primera que pondrá en marcha a partir del 1 de octubre del presente año, -una vez que el voto ciudadano lo lleve al triunfo-, encaminada a favorecer el desarrollo integral de las mujeres neolaredenses.

El candidato de la Coalición “Por Tamaulipas al Frente” -PAN,PRD,MC-, acompañado de su esposa Silvia Adriana Herrera y de todos los candidatos a síndicos y regidores, refirió la importancia que tiene la mujer en el desarrollo de la ciudad y por esa razón su primera propuesta de gobierno, es para este sector de la población.

“Me acompaña una gran mujer a la cual le agradezco que no me deja caer, no deja que me desanime, que me dice las cosas de frente, a veces aunque me incomode, pero para mejorar y ser mejor y me refiero a mi esposa Silvia Adriana Herrera, muchísimas gracias”, dijo el candidato.

Expuso se aprovechará la infraestructura de edificios municipales como los Tamules que se encuentran distribuidos en la ciudad, para ampliar los servicios que ofrecen y destinar espacios para la mujer.

“Buscamos que a través de infraestructura que ya está establecida, muchas de ellas en distintas partes de la ciudad, podamos utilizarla para poder atender de manera especial a las mujeres”, agregó.

En estos Centros de Desarrollo Mujer Total, se dará servicio en nutrición, ejercicio, cuidado de la salud, talleres, belleza y guardería.

“En primera instancia por cuestiones de salud, hay mucha desinformación y requerimos tener mucha información con respecto en materia de salud y porqué no decirlo, la otra etapa en cuestión estética y poder obviamente que las mujeres se sientan mejor. Poder tener un lugar donde puedan venir a hacer ejercicio, a sentirse más vivas, con mayor energía y que ahí mismo pueda haber una guardería para que puedan cuidar a los niños y a las niñas”, expuso ante las mujeres.

Agregó que en los talleres se otorgarán los materiales necesarios para que las mujeres pueden desarrollar sus habilidades y conocimiento sin problema, incluso comercializar productos para apoyarles en el beneficio familiar.

“En estos centros de Mujer Total también pueda haber pláticas, talleres de oficio pero que los talleres de oficio también se te pueda ayudar con el material que se utiliza, para que posteriormente muchas de ustedes y de los que aprenden en los talleres de oficios se van a sus hogares y empiecen a utilizar el conocimiento y la habilidad para empezar a desarrollar una venta o dar algún servicio con lo que han aprendido ahí”, aseguró.

Enrique Rivas durante su exposición, recibió un nutrido aplauso de las mujeres cuando anunció a la vez, que pondrá en servicio guarderías de 24 horas y se dará atención destacada a las madres solteras.

“He hecho el compromiso tambien de poder tener en Nuevo Laredo la primer guarderia 24 horas que sea de beneficio, obviamente para las mujeres”, manifestó.

El anuncio de este primer programa, que forma parte de cinco proyectos más, lo hizo en el marco de los primeros 15 días de campaña que calificó de intensa y muy gratificante.

