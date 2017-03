Farmacia inflaba 30% sus precios al Municipio

*Ya fue dada de baja, junto con otras tres empresas y se le exigirá que devuelva el excedente Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO,...

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- La primer síndico, Dorina Lozano Coronado, informó que hasta el momento el Municipio ha dado de baja a tres empresas que estaban como proveedores, de las cuales se encuentra una farmacia que inflaba en un 30 por ciento sus precios, misma que está en un proceso legal para que reembolse el excedente cobrado.

Comentó que también se están revisando a una comercializadora, una farmacia y una papelería, para que se sometan a todos los reglamentos y estatutos para cumplir con los lineamientos dentro de adquisiciones, ya que la misma ley de transparencia lo marca.

“Tienen que tener cada cierto tiempo, tres meses, cada seis meses, estar renovando constantemente toda la documentación, quien no lo haga será dado de baja. Traíamos un sobreprecio de un 30 por ciento aproximadamente, esto la persona consideró, todavía no tengo la información en mi mano, se basó al decir que fue sobre la cuestión del crédito, no puede ser así porque se tiene un convenio con el municipio y cuando tú te ofreces y llevas tus servicios como proveedor, haces el convenio con el municipio, el alcalde nos tiene muy comprometidos a estar pagando en tiempo y forma”, dijo.

La funcionaria, explicó que hasta el momento solo se han detectado a estas tres empresas, pero que están en renovación de los convenios como proveedores, como lo marca la Ley de Transparencia y ahí se darán cuenta quiénes cumplen y quiénes no.

“Hay muchos filtros para poder dar de alta, conocemos y sabemos todos los filtros que tenemos, puede pasarse alguno desapercibido, estamos ambos Síndicos checando, esta checando Contraloría, esta checando Tesorería y el Director de Adquisiciones está muy al pendiente, todos los días estamos nosotros revisando las cuentas de lo que estamos autorizando, y mensualmente yo reviso la cuenta municipal”, afirmó.

Por último señalo que esta farmacia era proveedora desde antes de iniciar la administración, pero se empezó a detectar que estaba mal y se suspendió inmediatamente, por lo que se le solicitará que devuelva el excedente, que ya se tiene en un proceso legal, pero le corresponde a Contraloría informar como termina la situación.

