Hasta agosto remodelación total de clínica del IMSS

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Un 52 por ciento de avance presentan las adecuaciones que se realizan en la Unidad de Medicina Familiar No. 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual presentaba cuarteaduras en los muros y corría el peligro de derrumbarse, esperando que para el mes de agosto ya está el cien por ciento para empezar a dar atención medica a los derechohabientes.

El Director de la Unidad, Rogelio Flores Villarreal, dijo que no han tenido ninguna preocupación, ya no se escuchan esos ruidos que se tenían anteriormente, en donde se oían o escuchaban movimiento donde se sentía que algo tronaba, eso ruidos molestos, esos ruidos que ponían en alerta a todos los trabajadores y que generaba un poco de miedo, señaló que el movimiento del subsuelo probablemente vaya a continuar, pero lo que se hizo con esta recimentación si hay movimientos ya será un algo uniforme y no habrá grietas.

“Se hicieron adecuaciones en cuanto a la colocación de muros, se eliminaron algunos castillos y se está teniendo ahorita la instalación del piso, el mosaico del piso, tuvimos un poquito de dificultades, se batallo un poco en conseguir los materiales, pero ahorita ya lo tenemos y el avance es considerable y tentativamente la fecha esperemos sea para agosto que ya tengamos funcionado todo al cien por ciento”, aseguró.

El director argumento que hay detalles que son un poco más complicados y que requieren de más tiempo, como la instalación del plafón, el cielo falso, la cancelería de puertas y ventanas, detalles que llevan un poco más de tiempo por eso se decidió tenerlo al cien por ciento en el mes de agosto.

“La gente sigue asistiendo, ya tenemos un área resguardada donde hemos seguido dando la atención de la consulta externa, claro algunas personas tienen miedo a venir, pero las consultas se han seguido dando en forma fluida”, concluyó.

