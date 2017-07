Inicia Rivas construcción de nueva secundaria municipal

*En su primera etapa beneficiará a 480 alumnos y solucionará el problema educativo de la colonia Constitucional y alrededores, donde actualmente sólo existe una...

Agencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- En apoyo a la educación, este martes el presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, colocó la primera piedra de lo que será la nueva secundaria municipal ubicada en la Colonia Constitucional, que beneficiará en su primera etapa a 480 alumnos de nuevo ingreso.

Rivas Cuéllar destacó que la nueva secundaria municipal solucionará la problemática de falta de espacios en este sector, en el que actualmente sólo existe un plantel de este tipo que recibe a estudiantes egresados de once primarias aledañas, que ya resulta insuficiente para brindar cabida a los más de 700 alumnos que culminan su educación primaria anualmente.

“Seguimos apostándole a la educación, Hoy estamos arrancando esta gran obra, una nueva secundaria que atenderá la demanda educativa del sector. La escuela cercana a esta colonia ya no tenía la capacidad de admitir más jóvenes, por lo que muchos buscaban espacio en planteles alejados y otros optaban por ya no estudiar. Como gobierno no podemos permitir esta situación, por lo que trabajamos para ofrecer las facilidades para que nuestra juventud siga por el camino del bien de la preparación” subrayó el alcalde.

De acuerdo al estudio realizado por las autoridades educativas, más de 200 alumnos quedaban desfasados al no encontrar cupo en planteles cercanos, por lo que esta secundaria permitirá que más jovencitos continúen sus estudios.

La señora Cinthia Guerrero, en nombre de los vecinos del sector, agradeció al alcalde la construcción de este plantel que permitirá que los muchachos ingresen a una secundaria cercana a sus viviendas, evitando así el traslado a escuelas del centro de la ciudad, lo que representaba un gasto extra para las familias de la Colonia Constitucional.

La obra que se realizará en una plataforma de 14 mil 961 metros cuadrados, incluye dos módulos de aulas y escaleras, módulos de baños, de laboratorio (química, idiomas, cómputo), sala audiovisual y desayunador- cocina, para biblioteca y oficinas administrativas; andadores y acceso, barda con rejacero, portón de dos hojas, malla ciclónica, red de drenaje sanitario, red general de agua potable, cisterna, explanada, adaptación para canchas deportivas, asta bandera y arco techo. Tendrá una inversión de 38 millones 53 mil 602 pesos.

La construcción de esta secundaria municipal en la calle Artículo 130 y Artículo 13, no sólo beneficiará a los colonos de la Constitucional, sino también facilitará el acceso a la educación a los habitantes de las colonias Reservas Territoriales, Colorines, Toboganes, Los Arcos, Guerreros del Sol, Los Olivos, Los Artistas e inclusive las Voluntades 1 y 2.

El alcalde estuvo acompañado del regidor Juan José Zárate; secretaria de Bienestar Social, Iliana Medina; secretaria de Cultura y Deporte, Gladis Coss; secretaria de Innovación Gubernamental, Claudia Galaviz; director de Obras Públicas, Miguel Medina; gerente de COMAPA, Rodolfo González y el contralor municipal, José Ibarra.

