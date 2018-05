Juanes convive con trabajadores

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Los legisladores están en deuda principalmente con los trabajadores del país y ya es tiempo de saldar esa...

NUEVO LAREDO, TAM.- Los legisladores están en deuda principalmente con los trabajadores del país y ya es tiempo de saldar esa deuda, fortaleciendo la Ley Federal del Trabajo para adecuarla a las verdaderas necesidades del factor humano en las cadenas productivas, expresó Juan de Dios Juanes Carrizalez, candidato a la diputación federal por el primer distrito de Tamaulipas.

En el marco del Día Internacional del Trabajo, el abanderado tricolor fue invitado a dos eventos conmemorativos, uno por el sector obrero del PRI, realizado en el Casino de Expomex y otro por el Sindicato de Maquiladoras, en el edificio social del propio organismo.

El candidato de manera constante era vitoreado en ambos eventos, por la identificación de la clase trabajadora con uno de los suyos; Juan de Dios tiene una sólida trayectoria de lucha sindical en favor de los obreros y estos ven en él a un auténtico representante.

Entrevistado en el Casino de Expomex, Juan de Dios, fue muy crítico de las condiciones actuales de los trabajadores, pero lejos de limitarse a intentar señalar culpables, decidió mirar hacia adelante y ofrecer propuestas de cambio.

“Necesitamos impulsar la congruencia política y la justicia social. No es posible hablar de combate a la pobreza, cuando los sueldos de los trabajadores son ofensivos. No es justo que un legislador cobre cien veces más que un trabajador con sueldo mínimo y no se esfuerce en cerrar esa brecha tan dispareja”, asentó.

Estuvo de acuerdo en modificar el marco legal de tal manera que opera en los dos sentidos: reducir las percepciones de los funcionarios públicos, incluidos los representantes populares y aumentar los salarios de los trabajadores.

De igual modo gestionar los ajustes necesarios para fortalecer las prestaciones de los trabajadores, como el Seguro Social, Infonavit, Fonacot, Ahorro para el Retiro y demás instrumentos.

“Hay que entender que estamos hablando del factor humano en las cadenas de la producción. Los legisladores han estado en deuda con los trabajadores, al no hacer lo suficiente para que reciban lo que en justicia merecen. Esto tiene que cambiar y ese es uno de los retos que me propongo al llegar al Congreso”, indicó categórico.

Más tarde, en la conmemoración del Día del Trabajo por parte del Sindicato de Trabajadores de Maquiladoras, Juan de Dios hizo uso del micrófono y expresó estos conceptos y estos proyectos ante cientos de obreros, quienes con una ovación refrendaron la confianza depositada en el candidato, porque coinciden en objetivos y saben que estarán bien representados.

