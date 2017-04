No soy traidor: Felipe Garza Narváez

*Ex Secretario Particular de, Eugenio Hernández Flores, avienta la toalla y la dice adiós a 40 años de militante en el PRI Jesús Hernández...

Jesús Hernández García/CNT/Hoy Laredo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tras casi cuatro décadas de haber militado en el PRI y ocupar las principales carteras, entre estas la de Presidente del Comité Directivo Estatal, el ex diputado local, por tres ocasiones, Felipe Garza Narváez, aventó la toalla.

“Yo no sé si en el PRI estén temblando por mi salida” expresaba minutos después de haber acudido a notificar su decisión de finiquitar la militancia de años y tomar un receso, “Renuncio al PRI, no a mis derechos constitucionales”.

Y es que, pese a no admitirlo, se asegura que el ex Secretario Particular de Eugenio Hernández Flores y ex coordinador de comunicación social del fracasado aspirante a gobernador de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa Ochoa, causará alta en el equipo de, Morena.

Mientras a las afueras del restaurante Don Elías, el activista, Enrique Yáñez Reyes, colocaba una corona en la que se leía “Gracias Felipe…Atte priistas de corazón” en el interior, Garza Narváez, lamentaba el desdén que, dice prevalece en el que fue su partido.

Concluido el proceso de elección de gobernador dice que fue insistente en hacer un diagnóstico profundo, pero que no se le escuchó y eso lo entristeció, obligándolo a tomar la decisión que ya es pública, su renuncia.

Y a manera de justificación declara. “yo no traiciono al partido, el partido fue el que nos traicionó”.

Para el ex Delegado Federal de PROFECO, en su ex partido existe mucha estructura que no se ha atendido y nuevamente se deslinda, “mi lealtad está registrada”.

“Salgo con la frente en alto y dando la cara, nunca hubo encomienda que no atendiera, no hay quien me señale con pruebas de que yo le haya fallado al PRI.

Descartó que con su salida del PRI otros militantes lo secunden, “mi decisión es personal y así me la voy a llevar” aseguró.

El veterano político incursionó en el servicio público, primero como Coordinador de Comunicación Social en el Gobierno de, Emilio Martínez Manautou, hace más de treinta años.

Fracasó en su deseo de alcanzar la alcaldía de Victoria, en el Gobierno de, Egidio Torre Cantú, se desempeñó como Subsecretario de Gobierno.

Tres veces diputado local, Presidente del Congreso y líder estatal del partido que ahora deja, entre otras responsabilidades que él mismo enumero y presumió ante sus ex correligionarios que lo dejaron ir, “por la puerta grande, por la que algún día, dice, también entró”.

