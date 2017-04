Nuevo Laredo, el más activo de todo el estado: Rivas

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- El alcalde Enrique Rivas Cuéllar, destacó que Nuevo Laredo sigue siendo uno de los municipios con más...

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- El alcalde Enrique Rivas Cuéllar, destacó que Nuevo Laredo sigue siendo uno de los municipios con más actividad en todo el estado, señalando que no importa lo que se hizo ayer, sino el hoy y el mañana, los obliga a dar resultados palpables.

El mandatario dijo que se está buscando la opción de ampliar los inmuebles municipales y ver la posibilidad financiera de rentar menos inmuebles y tener más inmuebles propios para poder tener un buen beneficio financiero y buscar también desde ahí posibles ahorros al presupuesto.

“Seguimos trabajando todos los días y no importa lo que hicimos ayer, sabemos que el hoy, el mañana nos obliga, nos exige, nos demanda a poder estar dando resultados palpables, no solamente en el discurso, como lo he venido diciendo, otra de las cosas que hemos buscado imprimirle a esta administración es poder salirse de la esfera de comodidades adentro de las instalaciones del gobierno municipal, del palacio municipal”, afirmó.

El alcalde, aseguró que este es uno de los compromisos de su gobierno, que vean los ciudadanos que no son como los políticos de antes que solo los visitaban en temporada electoral, sino que se está cerca de la gente, que esa es la tarea y el compromiso de esta administración, llevando los diferentes programas de acciones inmediatas.

“La tarea y el compromiso que estamos haciendo desde los programas de acciones inmediata, médico a tu puerta, caravana de salud, caravana de cultura, miércoles ciudadano, alcalde en tu colonia, escuela digan y moderna, los foros binacionales, internacionales que estamos llevando a cabo, los expositores con las erradicaciones a las drogas y a las conductas antisociales, participación con jóvenes, con mujeres con empresarios, con todos, es lo que hoy nos a traído casi 6 y medios meses de trabajo”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...