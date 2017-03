Publican listas de becas reasignadas

*Interesados deberán consultar la aplicación YoNLD para saber si su nombre aparece entre los 291 alumnos beneficiadosAgencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Bienestar Social publicó en la aplicación YoNLD, la lista de alumnos beneficiados con la reasignación de becas municipales; padres de familia o tutores podrán recoger la tarjeta bancaria de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas de la dependencia mencionada.

Antonio Arredondo, titular de la Dirección de Educación informó que son 291 estudiantes de diferentes niveles educativo los beneficiados con estas becas; para recoger la tarjeta de débito. los interesados deberán presentar constancia de estudios del alumno y credencial de elector.

“Debo aclarar que no se autorizaron becas nuevas, son de las mismas personas que hicieron su solicitud, aprobaron pero no vinieron por ella por alguna circunstancia”, comentó.

Detalló que una es de postgrado, 50 de secundarias públicas, 10 de secundarias privadas, 40 de media superior, 25 de Excelencia, 5 de educación especial, 100 de primaria y 60 de nivel superior.

Los estudiantes que aparecen en la lista de beneficiados tienen dos semanas para recoger su beca, en este periodo se dará a conocer qué sucederá en caso de no venir por su tarjeta.