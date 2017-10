“Reconocimiento Latinoamericano es orgullo de Nuevo Laredo”: Gary Pedraza

Agencia Hoy Laredo Nuevo Laredo, Tamaulipas. – Tras darse a conocer la lista de nominados para la entrega de Premios “Reed Latino Awards 2017”,...

Nuevo Laredo, Tamaulipas. – Tras darse a conocer la lista de nominados para la entrega de Premios “Reed Latino Awards 2017”, el Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Gary Pedraza, dijo que esta distinción es muestra del trabajo en equipo que existe en Nuevo Laredo entre el sector aduanero y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Nuevo Laredo no sólo es líder en comercio exterior, también aquí se gesta un admirable trabajo en equipo entre los Agentes Aduanales, autoridades y la comunidad para el beneficio de este puerto fronterizo, este reconocimiento latinoamericano es un orgullo para todos” mencionó Pedraza Quintanilla.

Para Alejandro Rodríguez, publisher CE América Latina y Director de Premios THE REED LATINO AWARDS la inclusión de los organismos civiles en esta ceremonia tiene una gran repercusión en la conciencia comunitaria.

“Los organismos civiles son importantes, toda vez que estos contribuyen al fortalecimiento democrático de los pases iberoamericanos por medio de su comunicación. Mientras más profesional sea su estrategia comunicativa, mayor conciencia generarán en la ciudadanía” aseveró Rodriguez.

La Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo es distinguida en la categoría “Mejor campaña de Prevención y/o Protección Civil” por su labor comunicativa y de información, realizada en la pasada contingencia meteorológica que afectó al Puente del Comercio Mundial (PUENTE III) resaltando en los rubros de informar a la comunidad sobre la recuperación comercial y protocolos de prevención ante cualquier fenómeno de esa índole.

En el pasado mes de Septiembre al organismo de Nuevo Laredo que aglutina a la mayor parte de los Agentes Aduanales de México, le fue otorgado un importante galardón por The Washington Academy of Political Arts and Sciences (W.A.P.A.S.) en la capital de Estados Unidos.

