Registra Tránsito 50 accidentes viales a la semana

Por Fernanda Valtierra/Hoy Laredo



N UEVO LAREDO, TAM.- Aproximadamente unas 50 accidentes viales entre choques y volcaduras son registradas al mes por la Dirección de Tránsito y Vialidad e n la región fronteriza de Nuevo Laredo.

El Capitán retirado Pánfilo Flores Peralta, director de Tránsito y Vialidad informó que las causas de los percances viales son principalmente por no respetar los señalamientos viales, manejar en exceso de ve locidad, y bajo los efectos del alcohol.



Dijo “hubo varios, un funesto de fatales consecuencias, una persona fallecida; el conductor que iba manejando el vehículo se dio a la fuga, ese fue el único funesto, de ahí tenemos aproximadamente un promedio de cincuenta accidentes semanales. El exceso de velocidad principalmente; no respetar los señalamientos viales también tenemos; la ingesta de bebidas embriagantes y de ahí infieren otras cuestiones como no respetar los altos, no respetar el semáforo, manejar hablando por teléfono”.

Dijo que ante el alto porcentaje, la Dirección de Tránsito y Vialidad continua implementando el operativo anti-alcoholes durante los fines de semana con la finalidad de evitar accidentes automovilísticos causados por conductores en estado de ebriedad.

“Estamos aplicando los operativos anti-alcohol los días viernes y sábado con un promedio aproximado de diez personas arrestadas por operativo, va un turno unos diez elementos y Protección Civil lleva la ambulancia, y en la ambulancia va precisamente personal medico con todos los aparatos para certificarlo” detalló el director de Tránsito y Vialidad.

Cabe mencionar que los conductores detectados en estado de ebriedad son enviados al menos 36 horas a las celdas de la corporación, y son sancionados con multas de hasta 100 Salarios Mínimos, es decir, aproximadamente 7 mil pesos.

