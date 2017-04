Se acaba desabasto de medicamento y estudios en el General

*Nuevo Director asegura que el Gobierno del Estado los está dotando de suministros Por Pedro Natividad/Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Por mucho tiempo el...

*Nuevo Director asegura que el Gobierno del Estado los está dotando de suministros

Por Pedro Natividad/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Por mucho tiempo el Hospital General de Nuevo Laredo sufrió la falta de medicamentos, pacientes se quejaban que no les surtían sus recetas, incluso que tampoco eran atendidos para hacerse sus estudios, pero ahora el Director de Hospital General, David Gómez Ramírez, informó que se tienen todos los medicamentos y estudios necesarios para la población.

“En este momento no existen quejas de faltantes de medicamentos o de estudios, no tengo reporte que hayan solicitado un estudio y que no lo hayan atendido, porque me pasan un informe diario, y se cuentan con insumos que está mandando el Gobierno del Estado por parte de la Secretaría de Salud”, dijo.

El director aseguró que esas quejas o esos reportes pueden ser de la administración pasada del hospital, ya que se encontraron muchos faltantes, pero que se dieron a la tarea en la primera y segunda semana para poner orden en todo lo que faltaba en el Hospital.

“En cuanto a quejas de estudios que no tenían, no tengo reporte a lo mejor en la anterior administración si estaba pasando esto, porque cuando llegamos sí encontramos, nosotros estamos cumpliendo con todo el medicamento, tenemos poco de haber llegado, apenas tenemos tres semanas y tenemos que ponernos al corriente de cómo está el Hospital, ese tema de falta de medicamento ya no está presente en el hospital”, aclaró.

Para finalizar, reitero que las puertas de la dirección están abiertas para la gente que pida informes o tenga alguna queja, y pidió a los medios de comunicación que si tienen datos de quejas por mala atención o por falta de medicamentos los hagan llegar para ponerle una solución.

