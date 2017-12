Se incrementan personas tristes en esta época del año, expertos recomiendan disfrutar la familia

Por José Natividad NUEVO LAREDO, TAM.- Durante las épocas decembrinas y el cierre de año, es probable que las personas presenten un cuadro de...

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante las épocas decembrinas y el cierre de año, es probable que las personas presenten un cuadro de profunda tristeza y melancolía, comúnmente relacionado o confundido con depresión, cuando no es así.

Expertos aclaran que se debe al recuento del año y de las cosas que no se lograron concluir durante el ciclo, presentando signos muy comunes en las personas, mismos que deben ser cruzados para continuar, sin ser precisamente depresión.

“Lo primero que hay que poner en claro es que la depresión es una enfermedad, y para diagnosticar un cuadro clínico de depresión se necesitan de 3 a 6 meses con las características ininterrumpidas. Lo que en estas épocas las personas vivencian no es un cuadro depresivo, sino signos o síntomas de tristeza y profunda melancolía por pérdida de familiares, porque es el recuento del año, por las cosas que no se lograron, por los asuntos inconclusos, ruptura de relaciones, entre otros”, explicó Silvia Castro, psicóloga encargada de la jefatura del área de psicología en el Sistema DIF.

Según Castro, la mayoría de las personas confunden sus estados de tristeza con depresión, sin saber a ciencia cierta las decenas de señales o síntomas que una persona depresiva sufre por más de 3 meses continuos.

Es de vital importancia recurrir a alguna persona cercana o psicólogo, para expresar los sentimientos percibidos, con la finalidad de encontrar consuelo y hallar la manera de continuar su camino como de costumbre, superando cada obstáculo que se presente.

“Cuando las personas vienen a terapia y se dan cuenta que una depresión son de 15 a 20 síntomas que se tienen que presentar de 3 a 6 meses, la gente dice ‘ah, entonces no estoy enfermo’, no es que el psicólogo diga que no está enfermo, él se da cuenta que no es así, que sólo está viviendo un momento de profunda tristeza y melancolía, que habla, que llora, que enfrenta y soluciona esta situación y que la supera”, añadió la psicóloga.

La mejor solución para cualquier síntoma insólito en su comportamiento, es hablarlo y tratarlo con expertos para que pueda ser solucionado y evitar auto-diagnosticarse.

