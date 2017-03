Sí estamos avanzando en seguridad: Diputado

Por Pedro Natividad NUEVO LAREDO, TAM.- El diputado local Glafiro Salinas Mendiola, dijo que en materia de seguridad se ha avanzado, aunque no se...

NUEVO LAREDO, TAM.- El diputado local Glafiro Salinas Mendiola, dijo que en materia de seguridad se ha avanzado, aunque no se ha sentido y la ciudadanía no está satisfecha, retomando las palabras del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, “en 6 meses no vamos arreglar lo que ha estado abandonado por más de 20 años”.

“Aun así hemos avanzado, no lo hemos sentido, no estamos satisfechos, estamos muy preocupados por el hartazgo de la gente, pero se trabaja día con día, esa es nuestra principal preocupación, la desesperación de la gente es muy alta, hay mucho trabajo por hacer todavía, pero hemos avanzado en algo en la seguridad, vean las estadísticas de nada todavía para conformarnos, ni mucho menos en ninguna de sus formas, pero hemos avanzado”, afirmó.

El diputado local, reitero que hacen falta 9 mil elementos de policía, y solo se cuentan con 3 mil, y que de esos 3 mil, 900 al inicio de la administración no contaban con archivo que tuvieran los comprobantes de confiabilidad, por lo que tienen que revisar sus antecedentes para verificar su capacidad y confiabilidad.

“Fueron 400 elementos que han sido sometidos al proceso de selección de personal, hicimos una junta en la Comisión de Seguridad del Estado la semana pasada y vamos a solicitarle al Secretario de Seguridad nos informe cómo va avanzando o cómo se ha avanzado, o cuáles han sido los resultados”, afirmó.

Salinas, recalcó que en cuanto a las declaraciones que supuestamente hizo el gobernador que ya no se firmaría la renovación para que la SEDENA siguieran haciendo las labores de policía, aseguró que es falso, que el Ejercito debe de seguir trabajando, pero que se tiene que formar un marco jurídico de actuación, que hasta la fecha no lo tienen, pero que tienen que tenerlo para saber cuáles son su atribuciones y cuáles son sus facultades de actuación.

