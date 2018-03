Sistema DIF entrega aparatos funcionales a pacientes del CRI

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Esta mañana en el auditorio del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), el Sistema para el Desarrollo Integral de...

Agencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Esta mañana en el auditorio del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó ocho aparatos funcionales a personas con discapacidad, mismos que previamente fueron valorados y sometidos a un estudio socioeconómico, siendo beneficiados con este apoyo del Sistema DIF Tamaulipas.

Mirtha Oralia Castillo Yáñez, jefa del Programa Sin Límites, comentó que en el CRI se cuenta con un listado de personas que debido a su condición de salud solicitan un aparato funcional, sin embargo, a través de un análisis y estudio se determina quienes son candidatos a este beneficio, pues los requisitos principales son tener una discapacidad permanente, entre otros.

“En el Programa Sin Límites se atiende a cualquier tipo de persona con discapacidad, dentro de nuestras funciones recibimos la solicitud de la persona y extendemos la petición al departamento del Estado, quien nos provee de estos aparatos para beneficiar a las personas que así lo requieran”, señaló.

En total se realizó la entrega de 3 sillas de ruedas, 3 andadores con asiento y 2 andadores fijos, mismos que recibieron la señora Mariana Arriaga, Oralia Bautista López, María del Socorro García, Micaela Flores, Odilón Salas Turribiates, Inocencio Martínez, Homero Reyes y Juanita Gómez.

Por su parte los beneficiados expresaron su agradecimiento ante dicho apoyo del Sistema DIF.

“A mí me duelen mucho las piernas y no puedo caminar mucho ni estar parada todo el tiempo. Hoy me entregan un andador con asiento que me va a servir para caminar, detenerme si me canso y sentarme”, dijo la señora Micaela Flores Cortez de 78 años de edad y quien también forma parte de la Casa Club del Adulto Activo.

Asimismo, la señora Petra Guadalupe Mendoza, hija de la señora Oralia Bautista externó su agradecimiento al Sistema DIF Estatal y Municipal por preocuparse por las personas adultas y facilitar sus actividades:

“Mi madre tiene 74 años de edad y esto es una ayuda para ella ya que se le dificulta moverse, es lo que necesita porque está lastimada de sus rodillas y será más práctico usar este aparato. Antes teníamos una andadera pero era más complicado. Yo me siento muy contenta y agradecida porque son personas adultas y es bueno que estén con ellos y los tomen en cuenta, les doy gracias de parte de ella”, manifestó.

En el evento se contó con la presencia del Dr. Oscar Medina, Director del CRI, quien con gran satisfacción hizo entrega de dichos beneficios a los adultos mayores.

