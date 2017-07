Soluciona alcalde problemas de vialidad en La Fe y Mirador

*En estas dos colonias, el presidente Enrique Rivas entregó obras de repavimentación con concreto hidráulico, y, agradeció a los vecinos no perdieran la fe...

*En estas dos colonias, el presidente Enrique Rivas entregó obras de repavimentación con concreto hidráulico, y, agradeció a los vecinos no perdieran la fe en el gobierno municipal porque “estamos entregando resultados” destacó.

NUEVO LAREDO, TAM.- En gira de trabajo este lunes, el presidente municipal, Enrique Rivas entregó tres obras de mejoramiento de vialidades con concreto hidráulico en las colonias, La Fe y Mirador, calles que por años representaron un problema de tránsito para los vecinos del sector.

La primera obra se entregó en el crucero de Jaumave y Lauro del Villar en la colonia La Fe, lugar en el que se pavimentaron mil 070 metros cuadrados con inversión de un millón 336 mil 299 pesos, para el beneficio directo de 260 habitantes del sector.

“En campaña nos tocó caminar por este sector y no podíamos avanzar porque casa en que tocábamos los vecinos de manera genuina nos pedían reparar su calle, no se me olvidan sus palabras. Este es un día significativo, estamos entregando resultados, los vecinos no perdieron la fe en el gobierno municipal”, dijo el alcalde.

Por su parte, una vecina de este sector, Ana Luisa Hernández agradeció al Presidente la obra realizada y los diversos apoyos que el gobierno municipal les ha proporcionado.

En la colonia Mirador se inauguraron dos obras de repavimentación con concreto hidráulico, la primera de ellas en Monterrey y Venustiano Carranza, en donde se invirtieron 849 mil 216 pesos con una superficie de de 711 metros.

La señora Juany Lara Trujillo, en representación de los vecinos de la colonia, comentó que esta pavimentación es de gran beneficio para los habitante del sector ya que les permite elevar su calidad de vida, eliminando las calles dañadas de la colonia.

Otro crucero que se reparó a petición de los ciudadanos fue la calle Sonora cruz con Colima en la misma colonia en donde se pavimentaron mil 849 metros cuadrados y se invirtió un millón 911 mil 416 pesos para beneficio director de 250 habitantes.

“Entregamos esta repavimentación para beneficio directo de los vecinos del lugar, esta obra permite mejorar el entorno de la colonia y al mismo tiempo incrementa el valor de su predio, de su patrimonio. No hay nada más significativo que el gobierno municipal entregue a los ciudadanos su calle pavimentada, ahora su tarea en mantenerla limpia”, mencionó Rivas Cuéllar.

El alcalde estuvo acompañado en esta gira de trabajo por la primer síndica, Dorina Lozano; los ediles Imelda Sanmiguel, Juan José Zárate; los secretarios, Iliana Medina, Claudia Velazco, Irma Richer, Rubén Ramos, Claudia Galaviz, Gladys Coss; el gerente de COMAPA, Rodolfo González.

