Temor entre restauranteros por posible aumento de precios

NUEVO LAREDO, TAM.- Gran nerviosismo existe en el sector restaurantero, pues debido al alza de las gasolinas y del dólar, se espera que aumenten los precios de los productos que utilizan para hacer sus comidas, lo que significaría que tendrían que aumentar sus precios al público.

Lizandro Treviño, Presidente de la Asociación de Restauranteros de Nuevo Laredo, mencionó que a la fecha los precios se han mantenido estables, además que cada vez son más las personas que viven en Estados Unidos que cruzan para realizar sus compras en esta frontera.

“Ha estado ahorita estable, el precio del dólar ha beneficiado en el sentido que la gente de Estados Unidos cruza un poco más e incluso están viniendo a hacer mandado a los centros comerciales, están aprovechando ese beneficio. El problema será cuando se finquen nuevos impuestos y los cambios que vienen en los productos, ahorita no ha afectado en gran forma, la gasolina si ha estado sacrificando a los mismos negociantes de no incrementar los productos, para que sea un beneficio para las gentes y se aumente el volumen de las ventas y no bajen”, dijo.

El líder restaurantero, explicó que, una vez dado los aumentos ellos no podrán absorber o subsidiar precios, como se hace con la gasolina, por lo que tendrán que subir todos sus precios.

“Aumentando todo, nosotros no podemos absorber nada de los precios como las gasolineras, ahorita no han aumentado los productos en gran cosa, aumentó la gasolina, unos productos han aumentado, pero no la mayoría, los básicos no han aumentado y no nos ha afectado, pero ya empezando los nuevos impuestos va a tener que hacerse forzosamente un aumento de precio”, afirmó.

Treviño, confirmó que sería para el mes de mayo cuando se dé la escalada de precios, principalmente por el nuevo aumento a las gasolinas que se espera para este mes.

“Ahorita como está subiendo el dólar más gente viene y cruza y consume en nuestros negocios. Creo que en mayo empiezan los cambios fuertes con los impuestos y vamos a ver cómo afecta también el otro aumento que viene de la gasolina”, concluyó.