Viajan a Saltillo a capacitarse en técnicas modernas de salvamento

*Los elementos de Protección Civil, luego de obtener su constancia, impartirán lo aprendido al resto del personal, para actualizarlos en métodos de rescate.Agencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el propósito de contar con personal altamente capacitado en técnicas de combate a incendios y rescate, la Dirección de Protección Civil y Bomberos (PC) envió un equipo de cinco elementos a Saltillo para aprender métodos modernos en el uso de herramientas de salvamento.

El director de PC, Omar Javier Enríquez Sánchez comentó que estos elementos acudieron a la Academia de Protección Civil de Saltillo desde el miércoles 26 de julio.

“Está un equipo de PC capacitándose en las técnicas más modernas para utilizar las ´quijadas de la vida´ en rescate vehicular. Es un curso bastante demandante, donde si el personal no aprueba la capacitación no se le entrega constancia ni reconocimiento de asistencia. Deben aprobar todos los ejercicios y pruebas escritas para ser acreedores a su certificado”, explicó el director.

Estos elementos de PC, una vez que obtienen su constancia, impartirán lo aprendido al resto del personal, para actualizarlos en los métodos de rescate.

“Tenemos personal capacitado en el uso de las ´quijadas de la vida´, pero es importante conocer las nuevas técnicas, sobre todo, porque los modelos de vehículos van cambiando. Ahora, con el uso de bolsas de aire y barras de seguridad en la puertas, se deben conocer los puntos para cortar o expandir. y, dónde no”, manifestó Omar Enríquez.

Mencionó que este curso termina el sábado y no hay segundas oportunidades en caso de no ser aprobado. Si algún elemento no logra certificarse, quedaría fuera del equipo de rescate urbano y regresaría a sus labores de operatividad o de bombero, según sea el área donde se desempeñe.

El funcionario también refirió que en días pasados se enviaron dos elementos más a College Station en Bryan, Texas a la Academia Estatal para aprender técnicas más avanzadas en el combate a incendios y rescate.