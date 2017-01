Adultos mayores ya no pagarán por vender en “Las Pulgas”

Por José Natividad/Laredos.tv/Hoy Laredo NUEVO LAREDO.- El gobierno de Nuevo Laredo beneficiara con el cien por ciento de descuento del pago, a más de...

Por José Natividad/Laredos.tv/Hoy Laredo

NUEVO LAREDO.- El gobierno de Nuevo Laredo beneficiara con el cien por ciento de descuento del pago, a más de mil cien comerciantes informales adultos mayores que comprueben la edad de 65 años o más.

El director de Comercio Informal, Luis Enrique Pedroza, menciono que estos mil cien comerciantes informales, corresponden a la tercera parte del padrón de 2400 comerciantes y son muchos que serán beneficiados y mas porque no se les pedirá su tarjeta INAPAM, sino que con solo comprobar su edad con su IFE o acta de nacimiento serán acreedores de este beneficio.

“Los comerciantes activos en el padrón son 2400 que están pagando cada trimestre su permiso, la tercera parte son 1100 son adultos mayores, son mucha gente, entonces si va haber un buen, buen beneficio, para estas “, aclaro.

En cuanto a la credencialización de comerciantes informales, dijo que empezaran a partir de enero, aunque se pueda demorar un poquito, pues aparte de la credencialización, también es la digitalización de todo, se empezara a credencialización por etapas, primero será de forma más rápido con los pulgueros que son los más ordenados y que son casi la mitad del padrón, después con semifijos y por ultimo con ambulantes.

“Estoy muy contento de que ya se haya aprobado por el Cabildo, ya no está en el aire, ya no es una idea, ya no es solo una propuesta, ya es algo formal como ustedes pudieron ver, estoy contento porque es oficial y hay que trabajar a marcha forzada para que ya se cristalice proyecto” finalizo.