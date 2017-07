Asegura Chuy Valdez que trabaja para que el PRI gane en las próximas elecciones

*“En donde el PRI me dé la oportunidad, trabajaré con pasión”, señala *Dijo que en el siguiente proceso electoral los priístas van a demostrar...

*“En donde el PRI me dé la oportunidad, trabajaré con pasión”, señala

*Dijo que en el siguiente proceso electoral los priístas van a demostrar de lo que son capaces de hacer

Agencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Tras insistir en que para las próximas elecciones el PRI tiene muchas posibilidades de alzarse con el triunfo, el regidor Jesús Valdez Zermeño aseguró que su trabajo como edil lo realiza con responsabilidad y con miras a que su partido gane la contienda para la alcaldía y la diputación federal en el 2018.

El ex presidente del PRI dijo lo anterior en la entrevista en vivo que concedió para el noticiero digital Desnudo Político, en donde dejó en claro que no está aferrado a determinado cargo político o candidatura sino a contribuir con su experiencia y esfuerzo al triunfo del partido tricolor en la responsabilidad que se le asigne.

“Yo lo que te puedo decir es que seguiré siendo priísta y lo demostraré con trabajo, no nomás con dichos, yo por eso estoy trabajando con mi responsabilidad y el próximo proceso electoral, yo donde me den la oportunidad, sea un cargo mayor o menor en el partido, séase como candidato, séase como coordinador de campaña, séase como asesor, como me inviten yo lo voy a hacer, voy a cooperar, lo voy a hacer con mucha pasión porque quiero que mi partido gane en el 2018 la presidencia municipal y la diputación federal”, enfatizó.

NO CAMBIARÉ DE PARTIDO

Defendió su identidad partidista y lamentó los casos en que personas le han fallado a su partido, pero señaló que el PRI, como institución, desea el bienestar de la gente.

“No cambiaría de partido, nací siendo priísta y yo espero morir siendo priísta, yo creo que el partido tiene grandes valores, ha tenido grandes presidentes, que últimamente se ha señalado personas que le han fallado al PRI y a la ciudadanía, sí lo lamentamos, pero nosotros los priístas no tenemos nada que ver con la gente que se ha equivocado, han fallado los hombres, la institución que es el PRI seguimos siendo la gente que cree en Nuevo Laredo, que quiere a Nuevo Laredo, que ha crecido en Nuevo Laredo y que queremos tener un Nuevo Laredo mejor para nosotros y para nuestros hijos”, agregó.

EL PRI DEMOSTRARÁ DE QUÉ ESTÁ HECHO

En la entrevista, el regidor Chuy Valdez habló de la capacidad que tiene el PRI para revertir las tendencias electorales, como lo demostró en las pasadas elecciones, cuando inició la campaña política con 37 puntos abajo terminó empatado y con el triunfo de la ahora diputada Yahleel Abdala Carmona, además de los resultados que recientemente se dieron a nivel nacional.

“Eso nos alienta y muestra otra vez: Ningún partido político tiene asegurado un triunfo, si Acción Nacional que porque hoy está gobernando cree que está seguro que va a ganar en la que sigue, pues yo les digo que tengan sus dudas porque el PRI es el partido fuerte y en el siguiente proceso electoral les vamos a demostrar de lo que somos capaces de hacer los priístas”, enfatizó.

Habló también del proceso para la designación del nuevo dirigente local, y descartó que en esta ocasión sean los ex alcaldes o ex dirigente del partido quienes asuman esta responsabilidad, toda vez que será la dirigencia estatal o a la base priísta, quien decida.

“Yo creo que en su momento, cuando han sido alcaldes cada quien ha podido opinar favorable o desfavorablemente, para designar un presidente de partido, pero ahorita no tenemos ningún alcalde en funciones, lo tiene que hacer la dirigencia estatal”, concluyó.

