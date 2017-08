Asegura regidor del PRI saber las necesidades de la ciudad

Agencia Hoy Laredo NUEVO LAREDO, TAM.- Para el regidor Jesús Valdez Zermeño, realizar gestoría ante las diversas dependencias municipales es una labor que hace...

Agencia Hoy Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Para el regidor Jesús Valdez Zermeño, realizar gestoría ante las diversas dependencias municipales es una labor que hace con disposición y responsabilidad cuando se trata de responder a las peticiones de la ciudadanía, y lo hace con gusto porque conoce a la perfección la función pública.

A través del programa Visitando tu Colonia, el regidor priísta mantiene un contacto cercano y directo con la población, las personas se le acerca con confianza para exponerle sus necesidades y carencias seguras de que recibirán en el breve plazo aquello que están solicitando.

“Yo conozco la ciudad como la palma de mi mano, porque yo he crecido junto con Nuevo Laredo”, sostiene el edil, quien desde 1990 recién egresado del Instituto Tecnológico de esta ciudad ha desempeñado puesto desde los más modestos hasta los más altos, como subdirector, director y gerente.

Esta trayectoria le permite conocer a la perfección la forma en que se trabaja en cada dirección o subdirección, sabe lo que es posible de realizar y también aquellos trámites que por su naturaleza tardan en ser contestados, sobre todo, cuando se trata de obras que tienen que ser agendadas en el plan de obra municipal.

En sus 27 años en el servicio público, Valdez Zermeño ha contribuido al desarrollo de la ciudad en administraciones de alcaldes como Arturo Cortés Villada, Horacio Garza, Mónica García, Pepe Suárez y Daniel Peña.

“Me ha tocado una gran experiencia que me permite tener una visión de la ciudad, la conozco porque me ha tocado estar opinando cuando se va a abrir una vialidad, cuando se va a construir un puente, cuando se va a arreglar un problema de drenaje, un problema de agua, una planta de tratamiento, cuando se va a hacer un proyecto de colectores, he participado en muchos momentos importantes de la ciudad, entonces yo conozco la ciudad como la palma de mi mano, conozco todas las colonias”, señaló.

Por todo lo anterior, Chuy Valdez se ha ganado el reconocimiento de la ciudadanía porque es un regidor que con una marcada sencillez dialoga con las amas de casas, con los trabajadores, con los jóvenes, así como con comerciantes, empresarios y profesionistas, a quienes da un trato cordial y amable por igual.

Me gusta: Me gusta Cargando...