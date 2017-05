Trabajadores de SETASA no recibirán utilidades

*Esto se debe luego de que la empresa no haya generado utilidades durante el año 2016, y tras realizar la declaración anual ante la...

Por Fernanda Valtierra/Hoy Laredo



NUEVO LAREDO, TAM.- Alejandro Pérez Tapia, Gerente de la empresa Proactiva Medio ambiente SETASA en Nuevo Laredo informó en conferencia de prensa que los empleados no recibirán las utilidades del 2017.

Señaló que esto se debe luego de que la empresa no haya generado utilidades durante el año 2016, y tras realizar la declaración anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultó que algunos proyectos que no se realizaron en el ejercicio fiscal arrojaron un saldo negativo.

Pérez Tapia explicó “de acuerdo a la ley cada una de las empresas tiene que hacer se declaración anual y en base a estos resultados que tengan en el ejercicio fiscal es haber o no haber participación de utilidades, la empresa para estos efectos a los delegados se les entrego el reporte anual, se les hizo llegar al sindicato con los resultados, quiero aclarar que en el ejercicio fiscal anterior no hubo resultados positivos al contrario hubo pérdidas por las diferentes situaciones de cada uno de los proyectos”.

“En este caso para este año no habrá reparto de utilidades puesto que no hay utilidades, no quiere decir que la empresa no los quiera dar como se ha manejado en algunos medios” añadió.

También desmintió que los trabajadores de Setasa pudieran realizar un paro de labores, y que continuarán brindando el servicio de recolección de basura en la ciudad.

“No va a salir afectada la ciudadanía, se está hablando con el delegado para aclarar la situación, por ello no hay ningún inconveniente, la recolección de basura seguirá de manera normal y no habrá paro como también se mencionaba” concluyó el gerente de SETASA.

