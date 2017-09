CHISMORREO POR ALMA NIGER Ni duda cabe que el 19 de septiembre se ha convertido ya en fecha fatídica para México, esto tras el...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Ni duda cabe que el 19 de septiembre se ha convertido ya en fecha fatídica para México, esto tras el terremoto registrado este martes en varias partes del país, y que ha generado muchas muertes e incalculables daños. Y es que este sismo se registra justamente 32 años después de aquel que destrozó por completo la Ciudad de México en 1985. La verdad es impresionante la coincidencia de hechos en esta fecha, e indudablemente en lo sucesivo cada vez que se llegue el 19 de septiembre habrá temor de que se vuelva a suscitar otra sacudida. Y bueno, lamentablemente siguen los temblores en el país, pues apenas el pasado 7 de septiembre se registraron sismos también en Oaxaca y Chiapas. Y por ende sigue latente el temor de que continúe cimbrando la tierra y vengan más tragedias. Dios nos ampare, y a seguir apoyando a nuestros hermanos en desgracia.

EN VIGOR NUEVAS REGLAS DEL INE

La entrada en vigor a partir de este martes de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante la cual se ejerce la atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los proceso electorales 2017-2018 (conocido como cancha pareja), generaron una detención en las actividades públicas de funcionarios de los tres niveles de gobierno. Y es que mientras se estudia a detenimiento dicha resolución para ver que se puede o no se puede hacer, se han detenido los eventos públicos con la participación de funcionarios que pudieran tomar parte en las elecciones venideras, esto a fin de precisamente no violar las nuevas reglas establecidas. Y es que la principal norma a evitar es el publicitar los eventos, y es por eso que este martes el evento de “Escuela Digna y Moderna”, llevado a cabo en la Escuela Secundaria Técnica 79, fue de carácter privado, y no hubo fotos, ni videos. Y es que esta medio complicada esta nueva ley, por lo que se debe estudiar a fondo.

DEMANDA IVONNE ORTEGA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

En un hecho inusitado, la diputada federal con licencia, Ivonne Ortega Pacheco, demandó a la Cámara de Diputados por el hecho de que la mesa directiva de dicho órgano legislativo no ha sometido ante el pleno la iniciativa ciudadana denominada #FirmaPorTuBolsillo, y la cual tiene como objetivo recortar el IEPS a gasolinas y diésel en casi un 50 por ciento, y así bajen los precios de esos combustibles. Esto lo anunció la propia Ortega Pacheco en la conferencia de prensa que ofreció este martes en el comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras su visita a esta ciudad fronteriza. Ivonne refrendó que busca cambios al interior del tricolor junto con un grupo de reconocidos militantes, esto a través del proyecto denominado Recuperemos al PRI, mismo que promueve que la designación del próximo candidato a la Presidencia de la República sea a través de un proceso abierto y democrático.

ESTUVO EN EL SINDICATO DE MAQUILADORAS

La reconocida política yucateca estuvo también en el Sindicato Local de Trabajadores de la Industria Maquiladora de Nuevo Laredo que preside Luis Eduardo Martínez López y donde estuvo también el dirigente local de la CTM, Félix Alberto Alemán. Ante los delegados de los obreros habló sobre sus proyectos, y más tarde estuvo en Transportes Santa Rosa, donde saludó al personal. Cabe citar que Ivonne Ortega Pacheco vivió durante su visita una situación de nerviosismo por el sismo, ya que no podía localizar a su hijo que estaba en la Ciudad de México, y estuvo a punto de cancelar su gira por la ciudad, pero por fortuna más tarde lo localizó, aunque esto no impidió que hiciera cambios en la agenda, por lo que ya solo se quedó al evento con la clase política, en la misma sede del PRI, cambiando el formato del mismo. Aparte también tuvo que modificar su agenda, dado a la cancelación de vuelos en la Ciudad de México. Pero en sí le fue bien en su visita a esta ciudad.

SORPRENDENTE RECIBIMIENTO

Y la verdad fue sorprendente el recibimiento que la clase política priísta le dio a Ivonne Ortega Pacheco, y no solo eso, sino que le aplaudieron su discurso y reconocieron su valor de marcar los errores al interior del PRI y exigir que haya cambios. Una de las cosas que gustó de Ivonne fue que aclaró que ella no estaba en la dirigencia del PRI (como secretaria general) cuando se abandonó al priísmo neolaredense en las pasadas elecciones, y de hecho dijo que venía a Nuevo Laredo a sabiendas de tal abandono. Cabe citar que Ivonne fue recibida por el dirigente local del PRI, Viviano Vázquez Macías, así como por Imelda Mangin Torre, quien fue la coordinadora de su gira. Estuvieron presentes además personalidades como Rosa María Alvarado Monroy, Ana Laura García de Anzaldua, Laura Valdez, Adán Hernández, entre muchos otros.

ASUMIRÁ PADRE ARIZOLA LA IGLESIA DE GUADALUPE

Para el domingo primero de octubre está programada la misa de posesión del padre Armando Arizola Garza, como párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en las instalaciones de la misma parroquia, en acto a oficiar por el Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Monseñor Enrique Sánchez Martínez. El padre Arizola es uno de los sacerdotes más queridos de la localidad, que anteriormente estaba en la iglesia San Judas Tadeo y luego fue enviado a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe pero de Anáhuac, Nuevo León, para posteriormente regresar a Nuevo Laredo, haciéndose cargo de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz en la colonia Colinas del Sur. El padre Arizola suplirá al padre Héctor Juárez Treviño.

ADIVINANZA

¿Quién es la regidora que este martes canceló una reunión de comisión del Cabildo de Nuevo Laredo, la cual preside, para irse a un evento político, en horas de trabajo? No dudamos que haya pedido permiso para ausentarse de su cargo, pero eso de “aventar la chamba” para ir a tratar de ganar reflectores con una política de altos vuelos y colgarse de su popularidad, como que no va. Por cierto que es la misma regidora que dice que ella no hace personales sus quejas ante el Cabildo, siendo que sí son demasiado personales. Tan personales, que destilan celos a más de 30 años de distancia.

LO ÚLTIMO

Continúan pasando las de Caín en la Sala de Regidores, debido a la falla de uno de los dos aparatos de aires acondicionados. Y ante el calorón, pues peor. Están fríos los pasillos, pero calientes los cubículos… Sigue dando de qué hablar el magnífico evento de la Ceremonia del Grito celebrado en la capital del estado, y el cual fue completamente diferente a lo que siempre se realizaba. Llama la atención que la decoración tricolor del Palacio de Gobierno se va a mantener durante todo lo que resta de septiembre. Sin duda un excelente trabajo de la Dirección de Logística a cargo de Fabián Adame.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...