2018: Ya vienen las convocatorias

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Para el lunes ocho se dará el regreso de las vacaciones navideñas y con ello acaba el receso...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Para el lunes ocho se dará el regreso de las vacaciones navideñas y con ello acaba el receso político.

A partir del lunes, reinicia la actividad electoral y con ello se espera que los partidos políticos a nivel estatal inicien con el proceso de convocatorias, primero para las diputaciones federales y senadores.

En el PAN, aún están a la espera de la orden del primer panista, el Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien aún no decide dar luz verde para que inicie el movimiento de selección de candidatos, por lo que aquellos que piensan que tienen posibilidades siguen con perfil bajo, sin moverse mucho para no echar a perder sus aspiraciones.

Mientras que en el PRI se dice que esperarán a después del día 15, para lanzar la tan ansiada convocatoria.

En el tricolor la efervescencia está a todo lo que da y aquellos que participaron en la contienda electoral pasada, sienten que tienen todo el derecho de volver a ser tomado en cuenta, principalmente para la candidatura a la senaduría.

Ahí sí todos andan vueltos locos levantando la mano, como Baltazar Hinojosa, Edgar Melhem, Alejandro Guevara, Enrique Cárdenas, en fin los mismos de siempre, mientras que por las mujeres busca esa posición la diputada neolaredense, Yahleel Abdala.

Por la diputación federal, hablando del caso Nuevo Laredo, están apuntados Daniel Peña y Jesús Valdez Zermeño.

No tardan en salir las convocatorias, por eso se espera que en esta primera quincena aquellos que aspiran acelerarán su promoción.

REGIDORES JUGARAN CONTRAS A SU PARTIDO

En el Cabildo de Nuevo Laredo, ya están identificados aquellos regidores que no serán tomados en cuenta por su partido para la reelección, por lo que ya han dado muestra de su descontento, al grado que podemos pronosticar que será tanto su coraje que en lugar de apoyar, le jugarán contras a su partido.

Y no serán seleccionados para la reelección no porque el partido no los quiera, si no porque de plano se echaron a la hamaca o no cumplieron con la expectativa de trabajo que se les había encomendado.

Sin embargo, al tomar esa actitud de rebeldía y enojo hacia su partido se toma como una inmadurez, pues aunque no sean elegidos nuevamente tendrán dos años en el puesto, suficientes para poder hacerse de un buen capital económico.

Además, hay muchos más militantes que están esperando una oportunidad, así como ellos la tuvieron en su momento.

Viene las nuevas elecciones y con ello las reelecciones, y aquellos que saben que no serán tomados en cuenta, en su coraje, no dudarán en trabajar en contra para tratar de dañar a los próximos candidatos de su partido, el partido que los llevó al puesto en donde ahora están recibiendo buenos beneficios.

EL DAÑO QUE NOS HIZO EL PRI CON EL GASOLINAZO

Dicen que el tiempo cobra las facturas de todo lo malo que uno hace, y eso le está pasando al PRI, quien después de seis años de un gobierno de desaciertos y lleno de aumento de impuestos, ahora el pueblo está dispuesto a cobrarse todo en las urnas.

El PRI no avanza, su candidato Antonio Meade no levanta en las encuestas, a pesar de tanto spot en las televisoras no convence.

Y no es casualidad, pues fue uno de los principales orquestadores del gasolinazo, el cual justo en este año electoral le está causando mucho daño a los mexicanos.

En la frontera no resentimos tanto, pero el precio sí ha subido y con eso de la liberación, ahora el fronterizo tiene andarle buscando por toda la ciudad buscando dónde dan la gasolina un poco más barata.

Insisto, aquí mas o menos la vamos sorteando, pero en donde si están sufriendo y fuerte es del kilómetro 26 hacia el interior, donde la gasolina ha llegado casi a los 20 pesos por litro.

Esto está causando estragos en todo México, pues aunque digamos que por el momento en la frontera es más barata, los productos que recibimos del interior vendrán muchos más caros.

Los mexicanos estamos iniciando un año donde pronto estaremos recibiendo una escalada de aumentos gracias al gasolinazo que nos ha heredado el gobierno priísta.

CONVIVE RIVAS CON PERIODISTAS

Este jueves se conmemoró el Día del Periodista y el alcalde, Enrique Rivas, no dejó pasar la ocasión para convivir con aquellos que día a día salen a las calles en busca de información.

El mandatario, disfrutó de una comida junto a los comunicadores, en donde reconoció su trabajo expresó su entrañable respeto y amor a esta profesión, la cual ejerció su padre, el periodista, Enrique Rivas Ornelas.

Rivas fue directo al reconocer que fue gracias a un periodista por lo que tuvo techo, comida y estudios, por ello siente un doble deber con el periodismo, como presidente municipal y como hijo de un periodista, por lo que reiteró su compromiso de salvaguardar la libertad de expresión.

El alcalde, aclaró que se viven tiempos distintos, donde ahora es más complicado ejercer el periodismo, pues ha visto como periodistas son víctimas de atentados y de persecución.

Además que si bien la tecnología ha brindado las herramientas y facilitado los accesos a la información, también presenta desafíos, pues existen personas que distorsionan o generan mal la noticia, por lo que como lector se debe ser más selectivo.

Desde su gobierno, Enrique Rivas ha sabido trabajar de la mano de los periodistas, les ha dado su lugar, y los respeta como a cualquier ciudadano, porque sabe que proviene de un hombre que informó toda su vida a los neolaredenses, su padre, Don Enrique Rivas Ornelas… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...