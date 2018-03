DIALOGANDO Por Roberto Olvera Pérez 6° distrito electoral federal de Tamaulipas La lucha por la diputación federal por el 6° distrito electoral con cabecera...

DIALOGANDO

Por Roberto Olvera Pérez

6° distrito electoral federal de Tamaulipas

La lucha por la diputación federal por el 6° distrito electoral con cabecera en la zona cañera del Mante, que abarca 17 municipios como: Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Llera, Gómez Farías, González, Jaumave, Jiménez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, Soto la Marina, Tula y Xicoténcatl, será de pronósticos reservados. Este distrito se puede decir que es el más grande de los restantes que se divide en territorio el estado geográficamente hablando, luego de la redistritacion electoral pues antes eran solamente ocho, hoy nueve; además es uno de los 300 distritos electorales que se divide el país.

Bueno, dialogábamos que la pelea será de pronósticos reservados y se dará solamente entre el PRI y el PAN, ya que no vemos otros gallos visibles por otro partido político. Florentino Aron Sáenz Cobos del tricolor contra Vicente Verástegui Ostos del PAN, donde vemos que al primero le faltaran tamaños para ganar ya que todos sabemos que el cenecista del tricolor esta desde mucho antes fuera de su terruño y si a ello le agregamos que trae bien divido el sector que preside.

Por lo tanto, auguramos desde ya que Verástegui Ostos, se alzara con la victoria este próximo 1 de Julio del 2018, ya que siempre esta familia de los Verástegui, ha estado muy al pendiente de su distrito pero sobre todo de la gente que más lo necesita, por lo que apostamos doble contra sencillo un triunfo más para el PAN, hoy en el gobierno de los vientos de cambio en Tamaulipas.

Y si a ello le agregamos, ¿Cómo piensa ganar el PRI en los demás distritos electorales del estado cuando trae de gallos a puros cartuchos quemados y uno que otro que ni en su casa los conocen? Por lo que entonces la lucha se podría dar entre MORENA y el PAN en estas elecciones venideras, aunque lo dudamos porque nada más este instituto de regenteador, ah perdón, Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, no ha levantado como se debe en Tamaulipas. Aparte su soberbia, prepotencia, altanero y que yo, yo, yo, no le ayuda al “ya sabes quién”.

NOTAS CORTAS

1.- El INFONAVIT invertirá 60 millones de pesos en la construcción de instalaciones modernas para atender a los derechohabientes de la zona sur de Tamaulipas, lo anunció el propio titular del ramo David Penchyna Grub, en gira de trabajo con el anfitrión del evento el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con quien suscribió un convenio que permitirá resolver la demanda de casas habitación que existen en varias partes de la entidad.

La obra de infraestructura iniciará este mes de Marzo y se trata de los centros de atención y servicios como se están construyendo en diferentes partes del país. “Son 60 millones de pesos de instalaciones modernas y eso en Tamaulipas cuenta mucho”, diría el presidente Enrique Peña Nieto.

2.- Todo un éxito concluyó la sexta feria del empleo que tuvo lugar en la capital del estado como arranque, donde se ofertaron 750 vacantes con la participación de más de 30 empresas. El evento fue en el Centro Cívico Gubernamental el pasado martes.

Esta cruzada ha sido de gran beneficio para muchos tamaulipecos, producto del esfuerzo del gobierno estatal, a través de la Secretaría del Trabajo que dirige la atenta neolaredense María Estela Chavira Martínez, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo Tamaulipas y el programa Abriendo Espacios y municipios. Hoy le tocó a Ciudad Victoria.

El objetivo es promover, facilitar y acerca bolsa de trabajo y con ello acortar dificultades que enfrentan grupos vulnerables para encontrar empleo. En esta se incluyó a personas con discapacidades y adultos mayores por un Tamaulipas prospero y con oportunidades para todos que impulsa el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, donde es tiempo de todos.

3.- Firma convenio SET- COLTAM para descuentos en maestrías. La Secretaría de Educación de Tamaulipas y el Colegio de Tamaulipas (COLTAM), firmaron un Convenio a fin de otorgar a los servidores públicos estatales un descuento del 25% sobre inscripción y colegiaturas.

El COLTAM ofrece los programas de posgrado de: Maestría en Política y Gestión Pública; así como la Maestría en Planeación Estratégica y Prospectiva.

Para mayores informes de los programas académicos mencionados, consulte la página oficial del Colegio http://www.coltam.edu.mx, así como http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/programas-de-posgrado-en-el-coltam/ y el teléfono (834) 306-0061 en un horario de atención de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

4.- ¿Usted le cree al “Ya sabes quién”?, yo no. Declaró que de llegar a la Presidencia de la Republica va a trabajar 16 horas diarias. Usted como yo sabemos que esta operado del corazón en dos ocasiones. La verdad no se midió el tabasqueño…Mejor ahí la dejamos y nos vamos al “Moderno”. Un Restaurante moderno, de calidad, donde se deleita bien sus almuerzos y comidas. Ah y no se diga el rico menudo su especialidad. Es un lugar placentero y en ambiente familiar. Su dirección es frente a la Jhoon Deere, salida a Matamoros. (265,62 km), en Ciudad Victoria.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...