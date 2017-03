“A China no voy de turista… voy a trabajar”: CDV

SE DICE POR JOSE NATIVIDAD Se Dice, Ya lo dijo con anterioridad el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, “A China no voy de...

SE DICE

POR JOSE NATIVIDAD

Se Dice, Ya lo dijo con anterioridad el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, “A China no voy de turista… voy a trabajar”, al cuestionarlo por realizar una gira larga en China, de 10 días, del 24 de marzo al 2 de abril, el objetivo de Cabeza De Vaca, visitará es promover las ventajas competitivas que tiene Tamaulipas en los rubros de la industria del gas y petróleo y las costas del Golfo de México, la energía eólica, la industria maquiladora, el ramo agropecuario y ganadero, entre otros.

Además del Cabeza de Vaca, será acompañado por 4 gobernadores de la CONAGO, de Morelos, Tlaxcala, Baja California Norte y Oaxaca, y no bastando con eso también se unieron al viaje 6 secretarios el Energía, Andrés Alejandro Fusco, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Talancón y el de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán.

Y este viaje es derivado a las declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre México, por lo que el gobernador, acciono de manera inmediata de buscar nuevas inversiones en otros países, países que también está en desacuerdo con la forma de gobernador del estadounidense, el gobernador señalo que Tamaulipas es uno de los estado más privilegiados al tener un gran potencial en todos los rubros, más sin embargo países asiáticos, europeos, entre otros desconocen de su existencia, pero gracias a estas giras, se les dará a conocer, esperando lleguen más inversiones.

Se Dice, El alcalde Enrique Rivas, dijo que en la frontera de los Dos Laredos, no se construía ningún muro o barrera que los pueda dividir, así lo aseguro después de haber asistido a una protesta pacífica en la plaza San Agustín de Laredo Texas, invitado por el Mayor de Laredo Texas Pete Saenz, Rivas señalo que el congresista Henry Cuellar, le aseguro que en el Congreso ya se tiene seleccionadas las ciudades fronterizas donde se empezara la construcción del muro, pero que en Nuevo Laredo y Laredo Texas, no está contemplado un muro…

Por lo que Rivas celebro y dijo que esto es gracias a la buena relación que existe entre las dos ciudades hermanas, y que él por su parte está haciendo todo lo posible para que siga siendo así, que no solo se festeje en una día con un abrazo en una fecha, que a los Dos Laredos, todos los días se le vea como ciudades hermanas…

Por otra parte el alcalde Enrique Rivas, hablo del tema migratorio, que la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), tiene prevista una visita a Phoenix Arizona, para reunirse con alcaldes mexicanos, alcaldes de Estados Unidos, con el gobernador de Arizona y se tiene también contemplado que los este acompañando el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para entablar platicas respecto a la migración y sobre todo a las posibles migraciones masivas que se pudieran dar…

Ver el tema de las deportaciones el no cargarle la mano a Nuevo Laredo y demás ciudades fronterizas, pero aun está en veremos esta reunión, la cual servirá de mucho, sobre todo para estar en alertas por las posibles deportaciones.

Se Dice, Aunque el presidente de Estados Unidos esta muele y muele que no quiere a los mexicanos, las empresas americanas no están de todas de acuerdo, debido a que una nueva empresa americana SEAPACK S. A DE C. V, se instalará en este puerto fronterizo, la cual generará 150 empleos en una primera etapa, estará ubicada en la colonia Campestre y el giro de la compañía es la producción de empaques de tarima de madera y cajas de cartón.

El alcalde Enrique Rivas, dijo que este gobierno de la modernidad está trabajando para ofrecer mejor calidad de vida para los ciudadanos, generando mejores oportunidades de empleo, sueldos mejores pagados, para que les alcance más…

Esta empresa el próximo 10 de abril estará abriendo sus puertas, hablando de octubre a la fecha en el área industrial, se inauguró la Nave Oradel IX, se expandieron las maquiladoras Modine, Medline y Alambrados Automotrices, las que generarán hasta 1,500 empleos en este año.

Se Dice, Y para aquellos funcionarios estatales y municipales, que no querían hacer pública su declaración 3 de 3, que por cuestiones de seguridad, el Coordinador Jurídico del Gobierno del Estado, Abelardo Perales Meléndez, dijo que en la iniciativa para establecer el Sistema Estatal Anticorrupción, se propone que la declaración “3 de 3” sea obligatoria para los funcionarios públicos.

El Coordinador dijo que de aprobarse esta iniciativa por el Congreso del Estado, nadie y sin excepción tendrá que presentarla públicamente, es decir están obligados los servidores públicos, tanto estatales como municipales, y que va estar adherida a la constitución del estado…

Esperemos se apruebe y todos los funcionarios, sean obligados a presentarlas, si el estado y los municipios hablan de transparencia, ocultando sus declaraciones, dejan de que hablar, sabemos que luego por lo oscurito se mueven recursos, así estarían amarrados de comparecer si llegaran recursos adicionales a sus cuentas bancarias.

Los invito a visitar www.laredos.tv y www.hoylaredo.net

Comentarios, críticas, halagos y mentadas enviarlos a jnatividadpz@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...