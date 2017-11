A eliminar chapulines en el PAN…

SE DICE POR JOSE NATIVIDAD Se Dice, Nuevamente la dirigente local del PAN Imelda Sanmiguel Sánchez, envió el mensaje a los militantes activos del...

SE DICE

POR JOSE NATIVIDAD

Se Dice, Nuevamente la dirigente local del PAN Imelda Sanmiguel Sánchez, envió el mensaje a los militantes activos del partido, que si andan de “chapulines” apoyando a otro partido político o en su caso algún candidato independiente, estos inmediatamente serian dados de baja, mensaje que fue enviado desde el Ejecutivo Nacional, con el afán de no apoyar a la ex primera dama Margarita Zavala, quien decidió salirse del PAN para buscar la candidatura independiente en busca de la presidencia de la república.

Por lo que aquí en Nuevo Laredo, la ex regidora panista Ireri Calderón Cortes, ha manifestado abiertamente su apoyo para Margarita, incluso hasta está ayudando en la recolección de firmas, por tal motivo está en proceso su baja del partido…

Otro que a lo mejor pensó que era intocable o que no le podían hacer nada, es el ex regidor Rogelio Soto Quiroz, quien desde el año pasado estaba en proceso su baja, pero por cambios en la mesa directiva del PAN estatal, esta solicitud quedo en stand by, por lo que a lo mejor Soto Quiroz pensó que no le podrían hacer anda, pero que ya está en proceso por lo que es casi un hecho que será dado de baja del blanquiazul…

Aunque el argumento por el que será dado de baja Rogelio Soto, es por indisciplinado, todos sabemos que en las elecciones pasadas “Súper Roger”, se la jugó en contra de su partido apoyando al PRI, apoyando la candidatura de Héctor Canales, quien contendía para presidente municipal…

Además de estos dos ex regidores, se habla de otro militante más que podría ser dado de baja, pero todavía está en veremos, por tal motivo no se dio el nombre, lo que el sí es que el PAN está amarrando a sus militantes, a tal modo de que si van a Chapulinear” que le vayan pensando, porque no van a tolerar que siendo panistas anden ayudando a otros partidos o a otro candidato independiente…

Imelda ha demostrado que trae los pantalones bien puestos y que no titubea en sus decisiones y el que se tenga que ir, se va a ir, señalo que a nivel nacional si se están dando alianza con el partido del Sol Azteca PRD y con Movimiento Ciudadano, peros eso es a nivel nacional, a nivel local, no les han notificado si irán en alianza, por lo que dijo que ellos siguen trabajando, que no andan pensando si van en alianza o no, que el PAN está bien posicionado, que cuentan con la confianza de la gente y que se han ganado la confianza de la gente que aún no confiaba…

Se Dice, estamos ya en la recta final para que los partidos políticos designen a sus candidatos a presidente de la república, senadores y diputados federales ya que de acuerdo al calendario electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), las precampañas dan inicio el 14 de diciembre, así que a no más tardar máximo dos semanas ya deben de dar los nombre de quienes abanderaran cada partido…

Por parte del partido Acción Nacional, tiene a tres hombres muy fuertes como el regidor Manuel Canales Bermea, el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales Gary Pedraza, hijo del ex dirigente del PAN y actualmente alcalde suplente Rafael Pedraza Domínguez; y el secretario del ayuntamiento Raúl Cárdenas Thomae, son tres hombres que, en sus diferentes cargos, han demostrado trabajo y sobre el compromiso de ayudar a la ciudadanía…

Pero en dado caso de que las posiciones vengan con equidad de género, y tenga que ir una mujer, esta sería para la regidora y dirigente del PAN Imelda Sanmiguel Sánchez, son cuatro que están consiente que es una solo posición y cualquiera de los cuatro la puede tener y quitársela al PRI…

Se Dice que el más seguro es el regidor Manuel Canales, debido a que el fin de semana pasado el gobernador del estado Francisco Javier Cabeza de Vaca, visito Nuevo Laredo para reunirse con ganaderos, cazadores y el cabildo y fue en el rancho Los Papalotes, quien el dueño es la familia Canales Bermea, por lo que Manuel fue apapachado por el gober…

Otros que es el presidente de los Agentes Aduanales, Gary Pedraza, primero por ser hijo del ex dirigente Rafael Pedraza, quien en su momento la busco y no se la dieron y podría mover los hilos para que su hijo sea diputado federal, además que los agentes aduanales, no les caería mal que uno de los suyos sea diputado y pueda ayudar a gestionar cualquier trámite que requieran…

Quedando la posición de Raúl Cárdenas Thomae, aunque no hay que darla como la más débil ya que también ha demostrado muy buen trabajo al frente de la Secretaria del Ayuntamiento, aunque como dijo si en dado caso de que tenga que ir una mujer una de estos tres podría estar en juego, para darle el lugar a Imelda Sanmiguel…

Se Dice, Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su dirigente les dio vuelo a todos, dijo que los nombres del ex alcalde Daniel Peña, el ex alcalde Ramón Garza Barrios, el que siempre ha querido ser tomado en cuenta Javier “Pipo Peña”, el ex candidato Héctor Canales, la ex diputada Rosa María Alvarado y el regidor Jesús Valdez Zermeño, son algunos de los nombres que podrían ocupar las candidaturas para las diputaciones federales, sin dejar fuera al ex diputado Ramiro Ramos…

Pero será el Comité Estatal, el que designe al candidato, el cual será el más fuerte de todos los que se nombran, para no perder la diputación federal, aunque se dijo que será el partido junto con los sectores y organizaciones los que dirían a quien poner, pero pues el mismo estatal puso a Eliseo Castillo, entonces quiere decir que no serán los sectores y organizaciones quienes decidan sino el mismo comité estatal…

Por tal motivo la estrategia de Eliseo, fue envuelar a todos para que no digan que no son tomados en cuenta y empiecen a trabajar a favor del partido, lo que no han pensado es que harán cuando a estos envuelados les digan que siempre no y que hay para la otra…

Se Dice, De los demás partidos, ni hablamos, lo único a lo que pueden aspirar es a trabajar para poder obtener una regiduría, porque luchar en obtener la alcaldía o la diputación federal, está en chino o están a lo que siempre han hecho en cada elección, venderse al mejor postor para trabajar en desprestigiar al partido que está en el poder para que pierda, pero de ahí en sí, no aspiran a nada más…

