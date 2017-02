Acaba Sanmiguel con los “coyotes”

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD El ex diputado Arturo Sanmiguel, está demostrando que va con todo para acabar con la corrupción que por...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

El ex diputado Arturo Sanmiguel, está demostrando que va con todo para acabar con la corrupción que por muchos años, todos priístas, reinó dentro de la Oficina Fiscal.

Durante décadas, los empleados se prestaban a todo, incluso hasta de hacer imposible un trámite al usuario para que éste no tuviera más remedio que contratar los servicios de los “coyotes”.

En la Oficina Fiscal operaba el “coyotaje” a todo lo que daba, personajes que incluso ofrecían y daban descuentos.

Pero eso ha acabado, ahora con la llegada de Arturo Sanmiguel, las cosas se están poniendo en su lugar, y para empezar ha rotado de puesto a todos los empleados, pues muchos ya se estaban enviciando con el ansia de ganar dinero extra, dinero que venía de los usuarios que no tenían más remedio que “mocharse” para poder realizar su trámite.

Seguido procederán a uniformarlos, para que se puedan ser identificados.

Y por último, obligó a los empleados a que no le pongan trabas a los ciudadanos, que les ofrezcan el servicio que deben ofrecer, que no les compliquen los trámites, para que sepan realmente lo que deben pagar, sin “moches” ni nada, y con ello los “coyotes” ya no podrán ofrecer sus servicios.

Bien por Sanmiguel, porque en verdad está respondiendo a la confianza que le dio el Gobernador, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

MEJORAN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Directivos de Kansas City y el alcalde Enrique Rivas, realizaron ayer un recorrido para supervisar los trabajos de la modernización de las vías que se realiza para incrementar las operaciones de importación y exportación por esta frontera.

En esta importante obra, se invierten 200 millones de dólares, y con ello se incrementará las operaciones comerciales entre México y Estados Unidos, pues con la segunda vía, una quedará para importación y otra exportación.

Por cierto hay que destacar la participación del alcalde, pues desde hace muchos años se quería realizar este proyecto, sin embargo ningún presidente había logrado conciliar con los comerciantes de la pulga que se instala a la orilla de los rieles.

Con la llegada de Rivas al Gobierno, los comerciantes no dudaron en darle la confianza para que se realicen los trabajos y ellos seguir trabajando.

LA UNION RIVAS-ZORRILLA

El alcalde neolaredense, Enrique Rivas, confirmó que con el alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla, firmarán un convenio de colaboración para trabajar equipo en cuestión de desarrollo económico.

La idea es apoyarse para que ambas ciudades tengan un mejor crecimiento, por lo que el alcalde maderense y su gabinete vienen a esta frontera para amarrar este convenio.

Por cierto, los funcionarios del sur tamaulipeco vienen a la ceremonia de Abrazo y de paso a amarrar la alianza.

VIENE OPERATIVO CONTRA AUTOS SIN PLACAS

Si usted vive en Nuevo Laredo y se traslada en un auto americano sin placas, le recomendamos que esté atento a las recomendaciones que en los próximos días emitirá la Dirección de Tránsito, previo al operativo que se implementará a partir del este miércoles.

Sabemos que esto causará mucho enojo entre la población, sin embargo debemos recordar que hace algunos años el Congreso Estatal aprobó una modificación a la ley en donde se prohíbe en Tamaulipas el uso de polarizado y circular sin placas.

Los operativos serán dirigidos por tránsito en donde participará la Sedena y Fuerza Tamaulipas.

Si usted no trae placas y es sorprendido en el operativo, será remitido y tendrá que pagar una multa de 4 salarios mínimos.

Así que prepárese y lo principal oriéntese antes de salir a la calle en un auto sin placas.

NEOLAREDENSES AL CAMPEONATO CENTROAMEICANO

Si usted conoce a Clarissa Rodríguez, Yaneth Quiroz y Laura Zamora, felicítenlas, porque son karatecas que fueron elegidas para ser parte de la Selección Mexicana que asistirán al Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do que se realizará en Caracas, Venezuela, en el mes de marzo.

Las tres mujeres, lograron imponerse en el campeonato nacional selectivo que se realizó en la UNAM en la ciudad de México.

Clarissa ganó el oro en Kata y Kumite; Yaneth también ganó oro en Kata y Laura la plata en Kumite.

Con esto las neolaredenses logran su pase y ahora continuarán sus entrenamientos en esta frontera, en su escuela de karate, en espera de ser concentradas en la sede de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Felicidades…

AHORA QUIERE EL PRI REGLAS CLARAS

Cuando el PRI gobernaba Tamaulipas, lo que menos pedía eran reglas claras, al contrario eran conocidos por mañosos, que hacían todo lo posible para que la ley les beneficiara en cada elección.

Es más, siempre fueron señalados de manejar a su antojo y poner a quienes representaban la ley electoral.

Hoy que el PRI tiene perdido todo y principalmente que se espera les den el tiro de gracia en el 2018, ahora andan ya pidiendo reglas claras en la reelección de alcaldes.

En Tamaulipas, la dirigente interina, Aida Zulema, ya le anda pidiendo al INE que explique los tiempos que tendrán los alcaldes que buscarán la reelección para separarse del cargo.

Aida aclara que la ley marca que son cuatro meses antes de la elección para que los alcaldes se salgan para ir a campaña, tiempo del que dijo no son los adecuados.

La priísta afirmó que ya andan moviéndose con la ley electoral, asegurando que esta mal que solo les den 120 días previo a la elección para separarse del cargo.

El problema es que a Aida Zulema se le está olvidando que esa ley electoral que ahora critica, fue hecha y aprobada por los priístas, sí, como lo lee y oye, fueron los priístas quienes hicieron todo esto, con el fin de tener reelecciones a modo.

Esta ley, fue hecha para que una vez llegados los tiempos, los priístas que estuvieran en el poder, tuvieran que separarse cuatro meses antes de la elección y así tener todo en bandeja de plata para reelegirse.

El gran problema es que los priístas de Aida Zulema nunca pensaron que perderían el poder y que el PAN fuera el beneficiado con esta ley.

Ahora piden cuentas claras de algo que ellos planearon para beneficiarse y seguirse sirviendo con la cuchara grande… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

