Aclarado mitote de la autopista

En entrevista el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, anunció que tras sostenerse una reunión con directivos que traen el proyecto de la construcción de una nueva autopista de cuota en el tramo del Kilómetro 26 a La Gloria, que abarca casi 50 kilómetros, ya se aclaró que dicha autopista será muy independiente de los dos cuerpos que se tienen (de norte a sur y de sur a norte) de la Carretera Nacional libre, que dicho sea de paso, seguirá siendo remodelada. Dicha reunión se llevó a cabo con miembros del Cabildo, así como con representantes de la Asociación de Agentes Aduanales y la Central de Servicios de Carga, quienes apoyan la idea de la construcción de la nueva autopista al considerarla como otra opción carretera.

SI NO SE QUIERE, SE PERJUDICA

Asimismo el alcalde Rivas Cuéllar hizo saber que en caso de que Nuevo Laredo no quiera dicha autopista, entonces ésta, que ya se encuentra autorizada, se construirá del tramo La Gloria hacia el puente internacional “Solidaridad”, lo cual afectará seriamente a las finanzas de esta ciudad fronteriza, ya que como sabemos, Nuevo Laredo depende ampliamente de las participaciones federales, que se dan en demasía gracias al intenso cruce de camiones de carga por el Puente Internacional Número 3, y al desviarse parte de la carga hacia Colombia, se nos afectaría. Y eso es lo que no ven aquellos que se quejan de que no quieren la autopista, aquellos que no saben ni como está el proyecto, y solo critican por criticar. Pero bueno, se entiende que la mayoría de los inconformes son gente que sistemáticamente están en contra del progreso de la ciudad.

BAJA MILITANCIA EN EL PAN

Que en total fueron 133 los panistas que no refrendaron su militancia partidista durante el período que para tal efecto se llevó a cabo y que venció el pasado miércoles a las siete de la tarde. Según las cuentas ofrecidas por la dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez, de 660 militantes que había murieron 8, por lo que el padrón quedó en 652. De esos 652 solo revalidaron 519, pero aparte lo hicieron otros 7 que anteriormente estaban registrados en otros municipios, y ahora se agregan al padrón local, por lo que la suma queda en 526. Esto representa pues el 80 por ciento del padrón, y la meta a cumplir era del 75 por ciento. Aquí lo interesante es que a 133 personas que previamente se registraron en el PAN, ya no les interesó estar en dicho partido. Por cierto que hubo una prórroga de un mes pero solo para aquellos militantes que presentaron inconsistencias en el refrendo, y que para el caso de Nuevo Laredo fueron cerca de 10.

MÁS ENTREGA DE OBRAS

Este miércoles nuevamente el alcalde Enrique Rivas Cuéllar llevó a cabo gira de trabajo, ahora con entrega y supervisión de obras en Reservas Territoriales. Las obras entregadas fueron repavimentación con concreto hidráulico de la calle Mitra entre Clío y Salvador Cuéllar, donde se invirtieron 5 millones 157 mil 295 pesos en la restauración de una superficie de 4 mil 210 metros cuadrados de pavimento. La Privada Salvador Cuéllar entre Rosendo Caballero y Néstor González donde se pavimentó una superficie de 1 mil 259 metros cuadrados con una inversión de 1 millón 206 mil 311 pesos, así como Cíclopes entre Eco y Quimera, con inversión de 1 millón 215 mil 583 pesos, sobre una superficie de 979 metros cuadrados. Las supervisiones por su parte fueron en

La calle Centauro, entre Adonis y Bulevar Progreso, donde se repavimentan 2 mil 271 metros cuadrados con inversión de 2 millones 784 mil 262 pesos sobre una superficie de 2 mil 271. Todas estas obras son con concreto hidráulico, y un gran número de satisfechos vecinos acompañaron al alcalde en estos recorridos.

EN PLÁTICAS CON LAS ÁGUILAS DE VERACRUZ

Pero también el alcalde se dio tiempo para supervisar la obra de un gimnasio de box al aire libre que se encuentra por la misma calle Centauro esquina con Adonis, y donde se invierten 3 millones 394 mil pesos, y se espera esté listo en un mes. Ahí mismo el alcalde anunció que se iniciaron pláticas con el equipo Águilas de Veracruz, para que se vengan a jugar a Nuevo Laredo bajo la franquicia del equipo Tecolotes de Nuevo Laredo. Dijo que las pláticas van muy avanzadas y hay grandes posibilidades de lograr el objetivo, que en este caso sería a partir de la próxima temporada. Magnifica noticia.

CELEBRARÁ EL DIF BRIGADA MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

Una importante brigada médica de alta especialidad, se ha programado para el próximo domingo 6 de agosto por parte del Sistema DIF Nuevo Laredo, que preside la señora Adriana Herrera Zárate y el grupo Los Especialistas. Dicho evento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), situado en Jaumave 6970, del fraccionamiento La Fe, en horario de nueve de la mañana a una de la tarde. La brigada contempla consulta, medicamentos y en caso de requerir una cirugía será gratuita. Se contará con la participación de 10 especialistas certificados los que prestarán su servicio con consultas de urología de invasión mínima, traumatología y ortopedia, cirugía plástica y reconstructiva, ortodoncia, valoración de anestesia y medicina para el dolor, gastrocirugía, medicina interna, endodoncia, ginecología y pediatría. Se invita a la ciudadanía a participar en este gran evento.

USURPAN FUNCIONES AGENTES DE LA ADUANA

Ahora resulta que los “polifiscales” de la aduana ya también se sienten agentes de migración, pues les preguntan a gente que proviene de la vecina ciudad si trabajan allá, o cuántos días a la semana cruzan, y hasta si tienen sus papeles mexicanos en regla. ¡Válgame Dios! ¿Desde cuándo se les dieron facultades a los agentes de la aduana mexicana de realizar labores de agentes de migración? Esto es algo que el gobierno federal debe explicar, porque hasta donde se sabe la Aduana y el Instituto Nacional de Migración son dos corporaciones separadas, y no han sido unidas como el CBP (Customs and Border Protection) de los Estados Unidos. Por lo tanto el personal de la aduana estaría incurriendo en una usurpación de funciones, situación suficiente para aplicarles una sanción administrativa. A ver quién le atora a este asunto.

LO ÚLTIMO

Un total de 259 educadoras del servicio mixto y tiempo completo de escuelas de Tamaulipas, recibieron a partir de este miércoles, el pago correspondiente a los servicios prestados en este rubro, compromiso que se acordó en la reunión de trabajo con el Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos y el líder de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez… De la Escuela de Música del Sistema DIF Municipal reiteran que las inscripciones para el curso de invierno 2017, serán del 14 al 18 de agosto para iniciar clases el 21 de agosto, por lo que hacen un llamado a los interesados para que se inscriban… ¿Quién es el funcionario municipal que se fue de vacaciones sin avisar? Nada vale, que no avisó ni a la máxima autoridad municipal, ni a la máxima autoridad de su casa. Sinvergüenza.

